Comandante de embarcação é preso em Oriximiná por transporte de drogas

Cão farejador da Polícia Militar sinalizou a presença da droga escondida no forro da embarcação, levando à apreensão de 1,480 kg de skunk — Foto: Divulgação

Comandante foi preso em flagrante durante fiscalização pela equipe do GFLU. A droga estava escondida no forro da embarcação e foi encontrada com ajuda de um cão farejador.

Durante uma fiscalização de rotina na tarde de quarta-feira (12), a Polícia Militar prendeu em flagrante o comandante de uma embarcação suspeito de transportar drogas. Josivaldo Sousa Castro foi preso por uma equipe da Grupamento Fluvial da Base Integrada Candiru, no município de Oriximiná, no oeste do Pará. A embarcação havia partido de Manaus, capital do Amazonas e tinha como destino Santarém.

A equipe GFLU foi até Oriximiná para reforçar o monitoramento das atividades desenvolvidas na malha fluvial do Rio Amazonas, diante da possibilidade da criminalidade estar usando aquele município para evitar a abordagem pela BIF Candiru, em Óbidos.

Segundo informações da polícia, a droga estava escondida no forro da embarcação e foi localizada com a ajuda de um cão farejador. Durante a inspeção, o animal sinalizou a presença da droga, levando os agentes a realizarem buscas mais detalhadas que resultaram na apreensão do entorpecente.

A substância foi identificada como skunk, uma variação mais potente da maconha, pesando aproximadamente 1,480 kg. O material será submetido à perícia para confirmação.

O delegado Victor Cohen, da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos, realizou os procedimentos necessários e encaminhou o caso à Justiça.

Os agentes de segurança que atuam na Base Fluvial Integrada Candiru têm sido fundamental no combate ao tráfico de drogas na região, atuando na fiscalização de embarcações que circulam pelos rios da Amazônia.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2025/15:25:54

