Comandante de rebocador que atingiu ponte de Outeiro é liberado após pagar fiança de R$ 12 mil

O comandante do rebocador que colidiu contra a ponte de Outeiro, em Belém, no último domingo (17), foi liberado após audiência de custódia nesta terça-feira (19). A Justiça determinou o pagamento de uma fiança no valor de R$ 12.144.

A construção é uma das mais de 30 obras em andamento para Conferência do Clima (COP 30) e deve melhorar a mobilidade entre um porto em Outeiro que receberá navios de cruzeiros até os locais oficiais da conferência, como o Parque da Cidade.

Mário do Carmo de Sousa Lima vai responder em liberdade pelos crimes de colocar em risco a segurança da navegação e causar danos ao patrimônio público.

O acidente

A embarcação Confiança IX, de propriedade da empresa Majonav Transporte Fluvial, atingiu a parte central da ponte em construção, arrancando andaimes e estruturas de apoio usadas por soldadores. Apesar do impacto, o governo do Pará informou que não houve danos estruturais à obra, que segue em andamento.

O rebocador foi encontrado no porto da empresa e apreendido. Em nota, a Majonav alegou que fatores como maré, vento e correnteza deslocaram a embarcação, provocando a colisão.

Prisão e investigação

Após o incidente, o comandante deixou o local e foi localizado pela Polícia Civil na casa de familiares, no bairro da Cremação, em Belém. Outras seis pessoas que estavam a bordo foram ouvidas como testemunhas.

A ocorrência é investigada pela Delegacia Fluvial, que autuou Mário Lima pelos dois crimes. Segundo o delegado Juliano Corrêa, documentos da embarcação e da carga transportada serão analisados com apoio da Marinha e de órgãos competentes para verificar se o rebocador operava de forma regular.

A embarcação segue apreendida e passou por perícia. O laudo técnico vai compor o inquérito policial que apura as circunstâncias do acidente.

Obra segue em andamento

Segundo o Governo do Estado, não houve danos à estrutura principal da ponte, e o cronograma da obra não foi afetado. A colisão teria atingido duas gaiolas utilizadas na construção e causado perda de equipamentos, como motores, cabos, bombas e andaimes metálicos.

Uma equipe da Defesa Civil do Estado foi enviada ao local e realizou uma inspeção visual preliminar. Também estiveram presentes peritos da Polícia Científica do Pará, que fizeram a coleta de vestígios no local do impacto. O material será analisado e somado a dados técnicos da obra.

A ponte sobre o Furo do Maguari faz parte de um conjunto de obras em execução no estado voltadas à melhoria da mobilidade urbana, especialmente para o período da COP30.

Avaliada em R$ 101 milhões com recursos do Estado, a segunda ponte do Outeiro é uma obra da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) e tem previsão para entrega em setembro. Segundo o governo, a obra estava 84% concluída até início de agosto.

O projeto, executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), prevê uma estrutura de 414 metros de comprimento e 10,5 metros de largura, com vão central estaiado e altura de navegação compatível com as exigências da Autoridade Marítima (NORMAM-303).

Segundo o governo, o objetivo é facilitar a mobilidade entre um porto que vai receber cruzeiros até os espaços oficiais da COP 30.

A Seinfra informou que a empresa responsável pela embarcação

