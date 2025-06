Comandante-Geral da PMPA anula nomeações e realiza novas designações em Itaituba (PA)

Foto: Reprodução | Portarias revogam atos anteriores e designam novos oficiais para funções estratégicas em unidades operacionais.

A Polícia Militar do Estado do Pará, por meio do Comandante-Geral, Cel. PM José Dilson Melo de Souza Júnior, publicou no Boletim Geral Nº 114, de 18 de junho de 2025, uma série de portarias tornando sem efeito nomeações anteriormente divulgadas e promovendo novas designações de oficiais para cargos de comando em unidades operacionais da corporação.

As alterações envolvem os seguintes oficiais:

• Maj QOPM Renato da Silva Rodrigues teve anulada a nomeação para subcomando do 15º BPM/CPR X, anteriormente publicada na Portaria nº 1430/2025, sendo substituído por novo ato.

• Maj QOPM Eder Santos Araújo foi designado para assumir o mesmo cargo de subcomandante do 15º BPM/CPR X, conforme nova Portaria nº 1492/2025.

• Ten Cel QOPM Diego Ferreira dos Santos também teve revogada sua nomeação inicial (Portaria nº 1429/2025) e, por nova portaria (nº 1491/2025), permanece designado como subcomandante do Comando de Policiamento Regional X.

As portarias anuladas foram publicadas no Boletim Geral nº 108, de 10 de junho de 2025, e as novas designações passam a valer a partir da data de publicação no boletim atual. As decisões constam nas Portarias nºs 1491, 1492, 1493, 1494 e 1496/2025 – SCCMO/SP/DGP.

Além das alterações de comandos, o boletim também registrou concessões de licença-luto a militares da ativa, por falecimentos de familiares.

As medidas fazem parte da reorganização administrativa da corporação, visando otimizar a atuação operacional em diferentes regiões do estado.

