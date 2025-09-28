Comarca de Novo Progresso faz ação pelo Setembro Amarelo

Ação de saúde, palestra e troca de experiências fizeram parte da programação – (Foto>Divulgação)

Judiciário pela Vida: Prevenção ao Suicídio em Foco foi o tema da programação

O Fórum da Comarca de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, promoveu uma iniciativa voltada para o fortalecimento das ações de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, em alusão à campanha Setembro Amarelo. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 25, e teve como tema “Judiciário pela Vida: Prevenção ao Suicídio em Foco”.

Durante a programação houve aferição de pressão arterial, oferecendo cuidado e atenção à saúde dos participantes, momentos de reflexão e troca de experiências e uma palestra sobre os fatores de risco, sinais de alerta e formas de prevenção ao suicídio, promovendo conhecimento e incentivo à busca por ajuda especializada.

O evento foi organizado pela equipe multidisciplinar do Fórum e contou com a presença do juiz diretor do Fórum da Comarca de Novo Progresso, Wallace Carneiro de Sousa; o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará da Comarca, Ricardo Machado Aguiar; a defensora pública da Defensoria Pública do Estado do Pará em Novo Progresso, Carina Amaral da Luz, e Cristiane dos Anjos, representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município.

Ao longo do encontro, foi reforçado o compromisso das instituições com a criação de estratégias de acolhimento e suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade, enfatizando também o compromisso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) na promoção da saúde mental, na valorização da vida e na construção de uma sociedade mais solidária e consciente.

Se você está em sofrimento ou pensando em se machucar, você não está sozinho. Procure ajuda agora: CVV — 188 (apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas; também por chat e e-mail em cvv.org.br) ou, em caso de risco imediato/lesão, acione SAMU — 192. Falar com alguém pode salvar vidas.

