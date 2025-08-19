Combate à ferrugem asiática ganha reforço com práticas regenerativas e respeito ao vazio sanitário

Foto: Reprodução | Medidas do Ministério da Agricultura e práticas de agricultura regenerativa podem evitar perdas de até 90% na produção de soja

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou, por meio da Portaria nº 1.271/2025, as diretrizes para a safra 2025/2026, reforçando o vazio sanitário e o calendário de semeadura como medidas importantes para combate à ferrugem asiática da soja. A conclusão do vazio já está próxima. De acordo com o governo, a doença, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, pode gerar perdas de 10% a 90% nas regiões com níveis epidêmicos.

“O vazio sanitário é um período mínimo de 90 dias quando são proibidos o plantio ou a manutenção de plantas vivas de soja, sejam cultivadas ou voluntárias, em qualquer fase de desenvolvimento, na área estabelecida para cultivo”, explica Hudslon Huben, gerente sr. de efetividade e go to market da ORÍGEO, joint venture entre Bunge e UPL, especializada em soluções sustentáveis e gestão integrada para o Cerrado.

Segundo o Mapa, o objetivo é reduzir ao máximo o inóculo do fungo antes do início da próxima safra, diminuindo o risco de infestação e os custos de controle. A responsabilidade pela eliminação das plantas é do próprio agricultor, que deve adotar medidas preventivas para não comprometer a produtividade da safra seguinte.

O calendário de semeadura funciona como um reforço do vazio sanitário, determinando as datas certas para plantar. Com isso, o produtor consegue evitar que o fungo da ferrugem asiática crie resistência. A legislação permite apenas plantar fora em casos específicos, como para produzir sementes, fazer pesquisas ou participar de eventos agrícolas autorizados pela Defesa Agropecuária.

Para a safra 2025/2026, os prazos variam por estado e, em alguns casos, por região. No Mato Grosso, por exemplo, o vazio sanitário começou em 8 de junho e vai até 6 de setembro e o plantio poderá ocorrer de 7 de setembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026. Em Rondônia, o vazio ocorre de 10 de junho a 10 de setembro, com plantio permitido de 11 de setembro de 2025 a 9 de janeiro de 2026.

Nos estados do MATOPIBAPA, o calendário também é específico. No Maranhão, Região I, o vazio sanitário vai de 3 de julho a 30 de setembro, com semeadura de 1º de outubro de 2025 a 28 de janeiro de 2026. No Tocantins, de 1º de julho a 30 de setembro e semeadura de 1º de outubro de 2025 a 15 de janeiro de 2026. No Piauí, Região I, de 1º de setembro a 30 de novembro e plantio de 1º de dezembro de 2025 a 20 de março de 2026. Já na Bahia, Região I, o vazio vai de 26 de junho a 7 de outubro e a semeadura pode ocorrer a partir de 8 de outubro até 31 de dezembro de 2025. No Pará, Região I, o vazio será de 15 de junho a 15 de setembro, com plantio autorizado de 16 de setembro de 2025 a 14 de janeiro de 2026.

A ORÍGEO destaca que a adoção de práticas de agricultura regenerativa pode potencializar os resultados obtidos com o vazio sanitário e o calendário de semeadura. “Ao aliar o controle de pragas e doenças à agricultura regenerativa, é possível melhorar a saúde do solo, fortalecer a biodiversidade e aumentar a adaptação das lavouras contra pragas e doenças, incluindo a ferrugem asiática”, afirma Igor Borges, head de sustentabilidade da ORÍGEO.

Borges, destaca que quando o produtor diversifica o plantio mantém o solo sempre protegido e faz um manejo inteligente das pragas. “Cumprir o vazio sanitário associado a e adotar práticas regenerativas não é só atender à legislação, mas garantir que a lavoura esteja mais preparada para os próximos anos”, ressalta o especialista.

Sobre a ORÍGEO

Fundada em 2022, ORÍGEO é uma joint venture de Bunge e UPL e está comprometida com o produtor e o seu legado na terra, oferecendo um conjunto de soluções sustentáveis e técnicas de gestão – antes e depois da porteira. A empresa fornece soluções de ponta a ponta para grandes agricultores de Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia e Tocantins, valendo-se do conhecimento de equipes técnicas altamente qualificadas, com foco em aumento de produtividade, rentabilidade e sustentabilidade. Para mais informações, acesse origeo.com

Fonte: Comunicação Corporativa/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/07:54:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...