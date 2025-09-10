Começa nesta quinta, 11, em Santarém, a 14ª Feira da Produção Familiar da Amazônia

13ª Feira da Produção Familiar da Amazônia que ocorreu em novembro do ano passado — Foto: Redes Sociais

Evento vai reunir produtores do Baixo Amazonas, atrações culturais e lançamento do Plano Safra 25/26.

De 11 a 14 de setembro de 2025, a Praça Barão de Santarém, no oeste do Pará, será o ponto de encontro da 14ª edição da Feira da Produção Familiar da Amazônia (FEPAM). O evento, que este ano tem como tema “Produção Familiar: Conquistas e desafios dos territórios da Amazônia”, promete movimentar a região com exposição de produtos, serviços e atividades culturais.