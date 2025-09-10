FEPAM
Amazônia Pará Regional 

Começa nesta quinta, 11, em Santarém, a 14ª Feira da Produção Familiar da Amazônia

Chellsen Carneiro
13ª Feira da Produção Familiar da Amazônia que ocorreu em novembro do ano passado — Foto: Redes Sociais

Evento vai reunir produtores do Baixo Amazonas, atrações culturais e lançamento do Plano Safra 25/26.

De 11 a 14 de setembro de 2025, a Praça Barão de Santarém, no oeste do Pará, será o ponto de encontro da 14ª edição da Feira da Produção Familiar da Amazônia (FEPAM). O evento, que este ano tem como tema “Produção Familiar: Conquistas e desafios dos territórios da Amazônia”, promete movimentar a região com exposição de produtos, serviços e atividades culturais.

Durante quatro dias, agricultores familiares de diversas comunidades do Baixo Amazonas vão expor e comercializar alimentos e produtos agroecológicos, além de participar de capacitações, oficinas e rodas de conversa. A feira também terá espaço para emissão de documentos, atendimentos institucionais, concurso Garota FEPAM 2025 e a tradicional festa dos expositores no domingo pela manhã.

A programação cultural será variada, com apresentações artísticas, desfiles, sorteios e shows todas as noites. Outro destaque será a realização da Pré-conferência Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que ocorrerá na sede da Colônia de Pescadores Z-20, além do lançamento oficial do Plano Safra 2025/2026.

Coordenada pelo Centro de Estudo, Formação e Pesquisa dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Baixo Amazonas (CEFTBAM), a FEPAM reúne parceiros governamentais e não governamentais em um espaço de trocas, fortalecimento e valorização da produção familiar da região.

Mais do que um local de negócios, a feira busca ampliar o diálogo sobre os desafios e conquistas da agricultura familiar na Amazônia, incentivando a integração entre comunidades e promovendo iniciativas sustentáveis que reforçam a identidade e a economia do oeste paraense.

Confira a programação

1º Dia / Quinta-feira – 11.09.2025

  • 08h – Abertura da feira

Atendimentos Institucionais – (8h às 17h com intervalo para o almoço)

  • Expedição de Documentos (RG, Certidão de Nascimento 1ª e 2ª vias, 2ª Via da Certidão de Óbito, Casamento
  • Orientações técnicas, Emissão de CAF e atendimentos em geral à Agricultura Familiar
  • Orientações para acessar ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal) – Dra. Derliany Lira
  • Cotas ambientais, fomento – IDEFLOR-BIO
    Responsabilidade: – INCRA/MDA, EMATER, SEASTER, IDEFLOR-BIO, SEDAP, Prefeitura de Santarém (SEMAP/ CIPROF, SEMAP/SIM, SEMSA)
  • 08h – Palestra de Compostagem – SEASTER
  • 10h – Palestra de Hortas em Pequenos Espaços – SEASTER
  • 14h – Palestra Alimentar Nutricional no PAA
  • 16h – Abertura da Praça da Alimentação
  • 16h às 20h – Atendimento de Saúde – SEMSA
  • 16h30 – Apresentação da Casa de Farinha Mecanizada – Equipe da AF/TSA
  • 18h – Abertura dos stands
  • 19h30 – Abertura Oficial com a presença de autoridades
    Lançamento do Plano Safra

Programação cultural

  • Orquestra Filarmônica de Santarém
  • Encanto de Carimbó
  • DJ Alana

2º Dia sexta-feira – 12.09.2025

  • 08h às 18h – 3ª Conferência de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável
  • Etapa Territorial do Baixo Amazonas
  • Local – Colônia de Pescadores Z-20
  • Responsáveis – CODETER – MDA

Atendimentos Institucionais – (8h às 17h com intervalo para o almoço)

  • ✓ Expedição de Documentos (RG, Certidão de Nascimento 1ª e 2ª vias, 2ª Via da Certidão de Óbito, Casamento
  • ✓ Orientações técnicas, Emissão de CAF e atendimentos em geral à Agricultura Familiar
  • ✓ Orientações para acessar ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal)
  • ✓ Cotas ambientais, fomento;
    Responsabilidade: – INCRA/MDA, EMATER, SEASTER, IDEFLOR-BIO, SEDAP, Prefeitura de Santarém (SEMAP/CIPROF, SEMAP/SIM, SEMSA);
  • 11h30 – Abertura da Praça da Alimentação
  • 16h às 20h – Atendimento de Saúde – SEMSA
  • 16h30 – Apresentação da Casa de Farinha Mecanizada – Equipe da AF/TSA

Abertura da Programação Cultural – 19h30

  • As Karuanas
  • DJ Pedrita
  • Marcos Abraão

3º Dia – sábado – 13.09. 2025

Atendimentos Institucionais – (8h às 17h com intervalo para o almoço)

  • Expedição de Documentos (RG, Certidão de Nascimento 1ª e 2ª vias, 2ª Via da Certidão de Óbito, Casamento
  • Orientações técnicas, Emissão de CAF e atendimentos em geral à Agricultura Familiar
  • Orientações para acessar ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal)
  • Cotas ambientais, fomento;
    Responsabilidade: – INCRA/MDA, EMATER, SEASTER, IDEFLOR-BIO, SEDAP, Prefeitura de Santarém (SEMAP/ CIPROF, SEMAP/SIM, SEMSA)
  • 08h30 – Palestra Agricultura Familiar – SEASTER
  • 10h – Palestra de Manipulação de Alimentos para Feirantes – SEASTER
  • 11h30 – Abertura da Praça da Alimentação
  • 16h30 – Apresentação da Casa de Farinha Mecanizada – Equipe da AF/TSA
  • 20h – Apresentação cultural : Livaldo Sarmento / Próximo Rolê / Desfile da Rainha FEPAM
    Sorteio de Prêmios: 01 rabeta (para motor 6,5HP); 01 ventilador, 05 cestas básicas (entre os expositores e expositoras)
  • 23h30 – Encerramento oficial
 4º Dia – domingo- 14.09
  • 11h – Festa dos Expositores e Expositoras
  • Show de pagode PapãoGode
  • Praça de Alimentação

Fonte: Metrópoles/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2025/09:11:28

