Começa nesta quinta, 11, em Santarém, a 14ª Feira da Produção Familiar da Amazônia
13ª Feira da Produção Familiar da Amazônia que ocorreu em novembro do ano passado — Foto: Redes Sociais
Evento vai reunir produtores do Baixo Amazonas, atrações culturais e lançamento do Plano Safra 25/26.
De 11 a 14 de setembro de 2025, a Praça Barão de Santarém, no oeste do Pará, será o ponto de encontro da 14ª edição da Feira da Produção Familiar da Amazônia (FEPAM). O evento, que este ano tem como tema “Produção Familiar: Conquistas e desafios dos territórios da Amazônia”, promete movimentar a região com exposição de produtos, serviços e atividades culturais.
Durante quatro dias, agricultores familiares de diversas comunidades do Baixo Amazonas vão expor e comercializar alimentos e produtos agroecológicos, além de participar de capacitações, oficinas e rodas de conversa. A feira também terá espaço para emissão de documentos, atendimentos institucionais, concurso Garota FEPAM 2025 e a tradicional festa dos expositores no domingo pela manhã.
Coordenada pelo Centro de Estudo, Formação e Pesquisa dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Baixo Amazonas (CEFTBAM), a FEPAM reúne parceiros governamentais e não governamentais em um espaço de trocas, fortalecimento e valorização da produção familiar da região.
Mais do que um local de negócios, a feira busca ampliar o diálogo sobre os desafios e conquistas da agricultura familiar na Amazônia, incentivando a integração entre comunidades e promovendo iniciativas sustentáveis que reforçam a identidade e a economia do oeste paraense.
Confira a programação
1º Dia / Quinta-feira – 11.09.2025
- 08h – Abertura da feira
Atendimentos Institucionais – (8h às 17h com intervalo para o almoço)
- Expedição de Documentos (RG, Certidão de Nascimento 1ª e 2ª vias, 2ª Via da Certidão de Óbito, Casamento
- Orientações técnicas, Emissão de CAF e atendimentos em geral à Agricultura Familiar
- Orientações para acessar ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal) – Dra. Derliany Lira
- Cotas ambientais, fomento – IDEFLOR-BIO
Responsabilidade: – INCRA/MDA, EMATER, SEASTER, IDEFLOR-BIO, SEDAP, Prefeitura de Santarém (SEMAP/ CIPROF, SEMAP/SIM, SEMSA)
- 08h – Palestra de Compostagem – SEASTER
- 10h – Palestra de Hortas em Pequenos Espaços – SEASTER
- 14h – Palestra Alimentar Nutricional no PAA
- 16h – Abertura da Praça da Alimentação
- 16h às 20h – Atendimento de Saúde – SEMSA
- 16h30 – Apresentação da Casa de Farinha Mecanizada – Equipe da AF/TSA
- 18h – Abertura dos stands
- 19h30 – Abertura Oficial com a presença de autoridades
Lançamento do Plano Safra
Programação cultural
- Orquestra Filarmônica de Santarém
- Encanto de Carimbó
- DJ Alana
2º Dia sexta-feira – 12.09.2025
- 08h às 18h – 3ª Conferência de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável
- Etapa Territorial do Baixo Amazonas
- Local – Colônia de Pescadores Z-20
- Responsáveis – CODETER – MDA
Atendimentos Institucionais – (8h às 17h com intervalo para o almoço)
- ✓ Expedição de Documentos (RG, Certidão de Nascimento 1ª e 2ª vias, 2ª Via da Certidão de Óbito, Casamento
- ✓ Orientações técnicas, Emissão de CAF e atendimentos em geral à Agricultura Familiar
- ✓ Orientações para acessar ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal)
- ✓ Cotas ambientais, fomento;
Responsabilidade: – INCRA/MDA, EMATER, SEASTER, IDEFLOR-BIO, SEDAP, Prefeitura de Santarém (SEMAP/CIPROF, SEMAP/SIM, SEMSA);
- 11h30 – Abertura da Praça da Alimentação
- 16h às 20h – Atendimento de Saúde – SEMSA
- 16h30 – Apresentação da Casa de Farinha Mecanizada – Equipe da AF/TSA
Abertura da Programação Cultural – 19h30
- As Karuanas
- DJ Pedrita
- Marcos Abraão
3º Dia – sábado – 13.09. 2025
Atendimentos Institucionais – (8h às 17h com intervalo para o almoço)
- Expedição de Documentos (RG, Certidão de Nascimento 1ª e 2ª vias, 2ª Via da Certidão de Óbito, Casamento
- Orientações técnicas, Emissão de CAF e atendimentos em geral à Agricultura Familiar
- Orientações para acessar ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal)
- Cotas ambientais, fomento;
Responsabilidade: – INCRA/MDA, EMATER, SEASTER, IDEFLOR-BIO, SEDAP, Prefeitura de Santarém (SEMAP/ CIPROF, SEMAP/SIM, SEMSA)
- 08h30 – Palestra Agricultura Familiar – SEASTER
- 10h – Palestra de Manipulação de Alimentos para Feirantes – SEASTER
- 11h30 – Abertura da Praça da Alimentação
- 16h30 – Apresentação da Casa de Farinha Mecanizada – Equipe da AF/TSA
- 20h – Apresentação cultural : Livaldo Sarmento / Próximo Rolê / Desfile da Rainha FEPAM
Sorteio de Prêmios: 01 rabeta (para motor 6,5HP); 01 ventilador, 05 cestas básicas (entre os expositores e expositoras)
- 23h30 – Encerramento oficial
- 11h – Festa dos Expositores e Expositoras
- Show de pagode PapãoGode
- Praça de Alimentação
