Comerciante é feito refém durante assalto em bar no interior do Pará

(Foto: Reprodução) – Assalto com refém em Bragança

O crime ocorreu na noite de sexta-feira, e terminou com a libertação das vítimas e a apreensão de dois adolescentes suspeitos.

Um comerciante foi mantido sob a mira de um revólver durante um assalto a um bar na comunidade do Acarajó, zona rural do município de Bragança, nordeste do Pará. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (13), por volta das 20h30, e terminou com a libertação das vítimas e a apreensão de dois adolescentes suspeitos.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição do Grupamento Tático Operacional (GTO) realizava rondas ostensivas na região — localizada a cerca de 4 km do centro urbano — quando foi informada por moradores de que um assalto estava em andamento em um estabelecimento comercial.

Ao chegarem ao local, os policiais cercaram o imóvel e visualizaram, pela janela, que um dos suspeitos apontava uma arma de fogo para a cabeça de uma das vítimas. Uma das pessoas mantidas refém estava amarrada com fitas adesivas.

Disparo dentro do bar e negociação

Reforços foram acionados e a equipe iniciou uma negociação verbal com os dois jovens. Durante o processo, que durou cerca de 10 minutos, um disparo foi efetuado dentro do imóvel, mas ninguém ficou ferido.

Ao final da negociação, as vítimas foram libertadas sem lesões aparentes. Por questões de segurança, e devido à presença de populares exaltados no entorno ameaçando os adolescentes, os dois foram contidos com algemas, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.

Motivação e itens apreendidos

Segundo relataram as vítimas à PM, os menores afirmaram que o crime foi motivado pela recusa do comerciante em contribuir com a chamada “caixinha” do Comando Vermelho — uma suposta cobrança ilegal imposta a comerciantes da região.

Durante a ação policial, foram apreendidos:

1 revólver calibre .38 com três munições intactas e uma deflagrada

1 arma de pressão (simulacro)

1 celular pertencente a um dos menores

2 celulares das vítimas R$ 1.053,25 em dinheiro

1 motocicleta

1 relógio feminino

As vítimas foram orientadas e levadas para o registro da ocorrência. Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos legais.

