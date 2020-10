Comerciante se recusa a fechar bar, ameaça PM e é preso por desacato em Conceição do Araguaia

O dono do bar não tinha autorização para realização do evento e não cumpria as regras de proteção da covid-19, segundo a PM. – (Foto:Reprodução)

O dono de um bar em Conceição do Araguaia, sudeste do Pará, foi preso no sábado (17) por desacato. Em audiência de custódia, um juiz determinou fiança ao comerciante e até o final da tarde de domingo (18), ele permanecia preso.

De acordo com a Polícia Militar, o dono do bar se recusou a fechar o estabelecimento durante uma ação policial de fiscalização de decreto municipal, que estabelece medidas de prevenção contra a Covid-19, como uso de máscara e distanciamento. O bar foi denunciado pela Vigilância Sanitária.

Ainda segundo a PM, o comerciante não tinha licença para realizar o evento e não cumpria as regras de proteção da Covid-19. Durante a ação policial, o dono do local teria se recusado a fechar o estabelecimento, resistido à prisão e ameaçado um policial na Delegacia.

Por G1 PA — Belém

