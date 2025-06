Comércio volta a abrir após ser suspenso pela polícia em Novo Progresso

(Foto>Jornal Folha do Progresso) – O Delegado José Rodolfo B.M. Mussi notificou a suspensão do estabelecimento ao proprietário da Walker’s Beer na última quarta-feira 28 de maio de 2025.

Leia mais: Estabelecimento é suspenso após caso de violência com menor em Novo Progresso

*Após suspensão das atividades, proprietário comenta publicamente agressão ocorrida a menor em seu estabelecimento em Novo Progresso

O funcionamento da Walker’s Beer Conveniência e Tabacaria, localizada na rua do cachimbo, bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso, foi suspenso administrativamente pela Polícia Civil após um episódio de violência envolvendo um menor de idade, ocorrido no último sábado, dia 24 de maio de 2025.Nesta semana voltou a funcionar após efetuar o pagamento da multa, regularização do alvará e após prazo de suspensão previsto em lei, voltou às atividades, disse o delegado.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/10:10:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...