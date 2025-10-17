Comissária de bordo deixa carreira e se torna criadora de conteúdo adulto

Foto: Instagram @alannasworldx | Alanna Pow trocou o emprego dos sonhos por uma nova carreira e hoje fatura cerca de R$ 800 mil por mês.

Alanna Pow, de 22 anos, conta que o tamanho de seu bumbum atrapalhava sua locomoção pelos corredores das aeronaves

A jovem Alanna Pow, de 22 anos, decidiu abandonar a profissão de comissária de bordo após enfrentar dificuldades para exercer suas funções. Segundo ela, o tamanho do bumbum atrapalhava sua locomoção pelos corredores das aeronaves, tornando o trabalho cada vez mais complicado.

De acordo com entrevista ao jornal britânico Daily Star, Alanna contou que frequentemente recebia cochichos e risadas de passageiros e colegas por não conseguir circular com facilidade. Durante o serviço, chegou a derrubar bebidas e alimentos por esbarrar nas pessoas nos assentos.

Dificuldades no trabalho e mudança de carreira

A ex-comissária relatou que até as demonstrações de segurança se tornaram um desafio. “Eu tentava mostrar como colocar o cinto de segurança, mas ele nem passava pelos meus quadris. Os passageiros achavam hilário, mas eu só queria chorar”, disse a modelo ao jornal.

Mesmo afirmando que “adorava voar”, Alanna decidiu deixar a aviação após se sentir constrangida e desmotivada com os comentários diários. Pouco tempo depois, enxergou uma oportunidade no mercado de conteúdo adulto, onde passou a investir na criação de vídeos e imagens voltados ao público que a seguia nas redes sociais.

Lucro milionário e procedimentos estéticos

Atualmente, Alanna afirma faturar cerca de R$ 800 mil por mês com o novo trabalho. Parte do valor conquistado foi investida em procedimentos estéticos, como o “Brazilian lift”, técnica que utiliza a gordura corporal para aumentar o volume dos glúteos. Segundo ela, os procedimentos foram realizados em três etapas para alcançar o resultado desejado. Apesar da mudança radical, Alanna afirma que hoje se sente mais confiante e realizada profissionalmente.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/16:18:23

