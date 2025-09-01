Comitiva chinesa visita Sorriso em busca de oportunidades de investimento

(Foto: Reprodução) – Grupo de 22 chineses conheceu propriedades, indústrias e empresas locais e discutiu a instalação de uma unidade em Sorriso

Uma comitiva de 22 chineses, representantes de uma empresa do segmento de energia solar, esteve em Sorriso no fim de semana para conhecer de perto o potencial do município. O grupo visitou fazendas, indústrias e empresas que já utilizam sistemas de energia renovável e participou, neste sábado, 30, de uma cerimônia realizada no auditório de uma empresa privada, que reuniu produtores rurais, empresários e autoridades locais.

Na ocasião, o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Clóvis Pícolo, apresentou as potencialidades de Sorriso e destacou a importância da aproximação com o país asiático. “A China é um dos maiores compradores da produção de Sorriso. Ter uma empresa desse porte instalada aqui reforça ainda mais a nossa vocação para o agronegócio sustentável e abre espaço para novas parcerias”, afirmou.

O prefeito Alei Fernandes deu as boas-vindas à comitiva e ressaltou o momento estratégico que o município vive. “Sorriso está se preparando para os próximos 30 anos, com um projeto ousado de desenvolvimento e internacionalização do nosso nome. Receber um grupo como este mostra que estamos no caminho certo, atraindo investimentos e fortalecendo nossa presença no cenário mundial”, disse.

Também presente no evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Paulo Lucion, falou dos impactos positivos que a instalação de indústrias pode trazer. “Cada empresa que chega representa empregos diretos e indiretos, renda para a população e novas oportunidades para quem vive em Sorriso. É isso que buscamos promover”, explicou.

A agenda da comitiva segue até segunda-feira, com visitas a propriedades rurais da região. A expectativa é que a empresa chinesa anuncie oficialmente a instalação de sua unidade em Sorriso no próximo ano.

Fonte: Prefeitura de Sorriso – MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/15:47:26

