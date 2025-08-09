Comitiva representativa de Novo Progresso dialoga com Ideflor-Bio sobre concessão florestal na Flota Iriri

Foto: Beatriz Rabelo (Ascom/Ideflor-Bio) – O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) recebeu, nesta semana, uma comitiva representativa do município de Novo Progresso, região sudoeste do estado, para discutir o futuro edital de concessão florestal da Floresta Estadual do Iriri, cuja publicação está prevista para até o final deste ano. O encontro, realizado na sede do órgão em Belém, marcou um momento importante de diálogo aberto e participativo entre representantes municipais e a equipe técnica do instituto, visando fortalecer a construção coletiva de uma política de concessões florestais sustentáveis no Pará.

A comitiva foi composta pelo deputado estadual Aveilton Souza, pelo prefeito de Novo Progresso, Gelson Dill, vereadores e empresários locais, que apresentaram sugestões e demandas específicas sobre o modelo de gestão da concessão e os critérios técnicos a serem adotados no edital. Pelo Ideflor-Bio, participaram o presidente Nilson Pinto, a diretora de Gestão de Florestas Públicas de Produção, Ana Claudia Simoneti, e o gerente da Região Administrativa do Xingu, Marco Aurélio Oliveira.

Para Nilson Pinto, presidente do Ideflor-Bio, a reunião reforça o compromisso institucional com a escuta ativa de todos os atores envolvidos no processo de concessão. “Nosso objetivo é construir um edital robusto e que reflita os princípios do desenvolvimento sustentável, integrando os pilares ambiental, social e econômico. A participação de lideranças de Novo Progresso é fundamental para garantir que o instrumento final esteja alinhado às necessidades e potencialidades locais”, destacou.

Localizada em Novo Progresso, a Flota do Iriri é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável com grande potencial para o manejo florestal, prática que pode impulsionar a economia regional sem comprometer a conservação ambiental. As concessões visam promover o uso racional dos recursos naturais, beneficiando comunidades locais por meio da geração de empregos, renda e inclusão social.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Ana Claudia Simoneti ressaltou a importância da integração dos pilares do desenvolvimento sustentável no processo: “A floresta pode ser explorada economicamente, desde que de forma responsável, transparente e respeitosa com as pessoas e o território. Estamos ouvindo atentamente todos os envolvidos para construir um modelo eficiente e alinhado aos interesses do Pará e do Brasil.”

Além das questões técnicas, foram debatidos aspectos operacionais, como o zoneamento da área, critérios de avaliação, garantias sociais e exigências ambientais. O Ideflor-Bio garantiu que o edital será amplamente divulgado e passará por consulta pública para assegurar a participação da sociedade civil, setor privado, órgãos de controle e comunidades tradicionais.

Nilson Pinto concluiu destacando a importância do planejamento participativo e da governança territorial para o uso sustentável dos recursos florestais: “O diálogo com Novo Progresso reforça nosso compromisso com o desenvolvimento econômico aliado à conservação da biodiversidade e valorização das populações locais. Temos uma agenda institucional sólida até o lançamento do edital.”

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2025/11:55:01

