Como ciclone extratropical pode ter causado onda de 15 metros, a maior já surfada no Brasil

Lucas Chumbo surfou na Laje da Jagua, conhecida como Nazaré brasileira, em 30 de julho — Foto: Gabriel Gomes

Duas ondas surfadas em 30 de julho, durante a passagem de um ciclone extratropical na costa brasileira, estão na disputa. Prática aconteceu na Laje de Jagua, a ‘Nazaré Brasileira’.

A Laje da Jagua, conhecida como a Nazaré Brasileira, localizada em Jaguaruna (SC), pode bater o próprio recorde de maior onda surfada do Brasil, que atualmente está em 14 metros, segundo a Big Waves Brasil (BWB).

Duas ondas pegas em 30 de julho, durante a passagem de um ciclone extratropical na costa brasileira, estão na disputa e podem ter passado de 15 metros, explicou Thiago Jacaré, idealizador da BWB e coordenador nacional de Surf de Ondas Grandes da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf)

Marco Polo e o ex-BBB Lucas Chumbo, os dois surfistas que concorrem, se deslocaram até a Laje da Jagua ao saber da previsão de ondas gigantes, que era divulgada inclusive por órgãos que monitoram as condições de tempo no estado, como Epagri/Ciram e Defesa Civil, por causa do ciclone.

Essa ondulação, conhecida no surfe como swell, ocorre quando há tempestades no meio do oceano.

Mecânica das ondas

Quem analisa a possível quebra de recorde é o oceanógrafo Douglas Nemes, doutor em engenharia costeira e especialista em mecânica das ondas, a pedido da BWB. O resultado deve ser divulgado nos próximos dias.

“Ao longo de mais de duas décadas, desenvolvi técnicas próprias para medição, qualificação e análise da quebra de ondas, sempre com rigor científico. Além disso, por também ser surfista e ex-competidor, consegui unir a vivência prática no mar à precisão acadêmica”, comentou Nemes.

Mapeamento

Em 2022, a pedido de Jacaré e da prefeitura de Jaguaruna, o oceanógrafo reuniu mais de 300 registros da Laje da Jaguaruna para um estudo minucioso. A análise, segundo ele, comprovou que no local estão as maiores ondas já surfadas no país.

Ainda não há uma atuação da CBSurf voltada especificamente para o levantamento das maiores ondas no país. “Esse vácuo técnico e científico é justamente onde entra o meu trabalho. Hoje, provavelmente detenho o maior acervo científico de ondas surfadas e medidas ao longo da costa brasileira”, comenta.

O projeto de lei 1960/2022, que tramita Câmara de Deputados, inclusive, busca reconhecer Jaguaruna como a “Capital Nacional da Maior Onda do Brasil”.

Ciclone

Localizada a 5,3 km da costa de Jaguaruna e descoberta por surfistas em 2003, a Laje da Jagua é uma formação rochosa submarina com cerca de dois quilômetros de extensão.

Essa característica geográfica faz com que as ondas aumentem de tamanho ao se aproximarem da costa. Segundo Argeu Vanz, oceanógrafo da Epagri/Ciram, algo parecido acontece também em Nazaré, em Portugal, conhecida por suas ondas gigantescas.

Mas o ciclone extratropical que atingiu a costa de Santa Catarina no final de julho pode ter aumentado, ainda mais, a altura das ondas, de acordo com ele.

“As ondas são provocadas por vento, então, se o ciclone produz bastante vento, é possível que se produza ondas grandes”, comenta.

