Como é o jatinho de luxo de Wesley Safadão que vai ser leiloado por pelo menos R$ 23 milhões

Modelo Cessna C680 Citation Sovereign tem alcance para voar de Porto Alegre a Manaus sem escalas

O jatinho luxuoso de Wesley Safadão que será leiloado nas próximas semanas com um lance inicial de mais de R$ 23 milhões é um exemplo de uma aeronave executiva média, desenvolvida pela Cessna Aircraft Company em Wichita, Kansas, nos Estados Unidos.

Com alcance transcontinental, o jato é considerado por pilotos como rápido, eficiente, espaçoso e extremamente seguro.

O preço de um modelo novo começa em US$ 18 milhões – algo em torno de R$ 90 milhões – a depender de sua configuração. Quanto maior o número de equipamentos instalados, maior o preço. Mas pode-se encontrar boas opções de modelos usados no mercado. Um Cessna Sovereign produzido em 2005 – 2008 está na faixa dos US$ 7 milhões, ou R$ 34 milhões. A avaliação de aviões é semelhante à de automóveis. No caso dos jatos, horas de voo, condição técnica e lista de equipamentos estão entre os principais ítens observados.

Mas vale a pena comprar um avião tão caro? Bem, uma das formas de fazer o investimento render é a chamada “venda fretada”. Se você compra um aparelho desses mas não usa tanto, existe a opção de aluguel ou fretamento da aeronave. Na indústria aeronáutica é comum ouvir que aviões são feitos para voar. Aeronave no chão é prejuízo na certa.

A cabine do modelo utilizado por Wesley Safadão tem 7,7m de comprimento por 1,73m de altura, oferece espaço para 8 a 9 passageiros, possui assentos giratórios, mesas dobráveis e um lavabo espaçoso. Seu alcance é de alcance de 5,273 km, mais do que suficiente para voar de Porto Alegre a Manaus, sem escalas.

A pedido do cliente, ítens como frigobar, forno de micro-ondas, entretenimento em voo, wi-fi e telefone também podem ser facilmente instalados na galeria frontal. Guarda-roupa e compartimento de bagagem estão normalmente situados na parte traseira.

O projeto do Cessna Sovereign foi desenvolvido inicialmente para atender a demanda do mercado norte-americano por um jato que cobriria voos diretos de costa a costa. Em 1998 Cessna anunciou um modelo que estaria entre o Cessna Excel e o Citation X. A cabine de passageiros do Cessna Sovereign é a mesma do Citation X, mas o alcance máximo de voo e a velocidade de cruzeiro não são tão excelentes, tornando o preço de compra e os custos por hora não tão caros. Os voos de teste começaram em 2002. Em 2004 os certificados de modelo foram concedidos nos EUA e na Europa.

Com a agenda cheia principalmente em cidades do interior, Wesley Safadão levou em conta a agilidade do Cessna C680 Citation Sovereign: dois motores Pratt & Whitney PW306D com alto empuxo de decolagem permitem que o Cessna 680 decole de pistas de 1100 metros, consideradas curtas.

Para se ter uma ideia, a 02L / 20R, uma das pistas do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, tem 1.260 metros de comprimento, onde operam jatos bem maiores como os Boeing 737 da GOL e os Airbus A320, da LATAM. Os mesmos motores DO Citation Sovereign são instalados em jatos mais pesados, por exemplo, Gulfstream G200. O sistema de aviônicos Honeywell Primus Epic mostra informações de voo em 4 monitores LCD, fornecendo alto nível de consciência da situação.

