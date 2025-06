Como fica a divisão do patrimônio de Virginia e Zé Felipe após pedido de divórcio

Virginia e Zé Felipe se separaram há um mês — Foto: Reprodução/Instagram

Cantor entrou com o processo no Tribunal de Justiça de Goiás um mês após anuncio de separação

A separação de Virginia e Zé Felipe está ganhando um novo capítulo. O cantor entrou com um pedido de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás para oficializar a separação. Com um patrimônio estimado em R$ 400 milhões, a influenciadora e o filho de Leonardo casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, o que significa que todos os bens adquiridos durante o relacionamento serão divididos igualmente entre eles.

Aos 26 anos, Virginia tem um verdadeiro império. Uma das maiores influenciadoras do Brasil, ela transformou a fama nas redes sociais, onde acumula 52 milhões de seguidores, em cifrões tão impressionantes em sua conta bancária.

Sucesso, luxo e polêmicas: Virginia Fonseca é fenômeno da internet

Segundo Virginia, sua principal fonte de renda é a marca de cosméticos e maquiagem WePink. De acordo com a influenciadora, a empresa teria faturado impressionantes R$ 750 milhões apenas no ano passado. O valor mais que dobra o faturamento registrado em 2023, de R$ 325 milhões. No empreendimento, a influenciadora é sócia de mais três pessoas, mas Zé Felipe tem direito a metade de toda sua porcentagem.

Além disso, ela e o ex-marido são donos da Maria’s Baby, marca de produtos infantis, e da agência Talismã Digital, focada em influenciadores.

Em 2022, fechou contrato com duas plataformas de apostas, recebendo R$ 50 milhões de adiantamento e uma comissão de 30% sobre as perdas dos usuários indicados, em uma delas. Em outra, assinou acordo estimativas de retorno de até R$ 29 milhões por ano.

Virginia ainda investiu com o ex-marido em imóveis de luxo, como uma mansão em Goiânia (R$ 4,6 milhões) e uma casa em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. O casal adquiriu duas aeronaves executivas: um Citation Excel, avaliado em R$ 50 milhões, e um Cessna Citation Sovereign, de cerca de R$ 29 milhões. Ambos os aviões estão em nome de uma das empresas de Virginia.

Fonte: Extra Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2025/08:53:19

