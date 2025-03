Como se preparar para a nova edição do Concurso Nacional Unificado? Especialistas explicam

Foto: Divulgação / CNU | A primeira edição do concurso contou com 6.640 vagas em 21 órgão públicos.

A nova edição do CNU (Concurso Nacional Unificado) foi confirmada pelo governo federal e deve ter seu edital publicado até o final deste trimestre. Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação, diz que há expectativa para que as provas da nova edição sejam aplicadas em agosto.

A primeira edição do concurso contou com 6.640 vagas em 21 órgão públicos. Ainda não é possível saber quantas vagas a nova versão oferecerá, mas duas novas carreiras deverão ser incluídas na seleção: uma para a área de Defesa, Justiça e Segurança e outra para a área de Desenvolvimento Socioeconômico. Os novos cargos serão destinados ao nível superior.

No final de fevereiro, os resultado finais do CNU foram divulgados pelo MGI. Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, diz que é esperado que a banca contratada seja divulgada até maio. “Para que essa prova aconteça em agosto, o edital precisa ser publicado pelo menos 90 dias antes, então ele deve sair, no máximo, no início de maio”.

Na primeira edição, a banca responsável pela organização do concurso foi a Cesgranrio. Agora, o professor do Gran Concursos espera que outras bancas sejam escolhidas, como o Cebraspe ou a FGV Conhecimento, mas só será possível determinar a responsável após a conclusão da contratação.

ACERTOS E ERROS DA PRIMEIRA EDIÇÃO

Entre os principais acertos da primeira edição do concurso, os especialistas destacam a sua aplicação nacional. As provas do certame chegaram a 228 municípios de todo o pais, incluindo todas as capitais, com mais de 3.600 locais de provas.

Cambuy destaca também a junção de diferentes provas em apenas uma. “Apesar de terem pontuações e pesos diferentes, o candidato consegue prestar diferentes concursos dentro de um só”, diz.

Entre os aspectos negativos, o especialista destaca a logística curta entre as datas, assim, o prazo para a entrega de materiais foi curta, bem como os prazos para envio de títulos e para a confirmação de interesse em cursos de formação.

“O tempo de prova também pode ser ampliado para pelo menos três horas e, para garantir a transparência, a disponibilização do ranqueamento dos candidatos poderia ter sido feita mais cedo”, afirma o Cambuy.

Bruno Bezerra, professor do Estratégia Concursos, destaca as listas de espera como um dos aspectos positivos do certame, permitindo que os candidatos sejam convocados de acordo com a necessidade da administração.

Com relação aos erros, o professor destaca a falta de clareza nas instruções no dia da prova. “Não houve uma padronização na orientação dos candidatos por parte dos fiscais. Isso levou a confusões entre os candidatos sobre a marcação correta do tipo de prova, do número do gabarito, de marcar bolinha, não marcar bolinha, e resultando em várias eliminações de candidatos”, afirma Bezerra.

COMO ORGANIZAR OS ESTUDOS PARA A NOVA EDIÇÃO?

Bezerra afirma que os candidatos devem ter atenção com três pontos principais durante suas preparação. O primeiro deles é a antecedência, assim, não é recomendado iniciar os estudos apenas após a publicação do edital.

Depois, é importante que o candidato monte um planejamento de estudos, distribuindo as suas horas de estudo entre as principais disciplinas. É necessário, assim, estudar a teoria, resolver o maior número de questões de possíveis concursos anteriores e revisar os assuntos estudados.

O professor avalia que a organização pode colaborar também para amenizar a ansiedade dos candidatos. “Tendo isso, o aluno deve concentrar a sua atenção no que ele deve fazer naquele dia e não ficar pensando em quando virá o edital, em quais matérias virão, se ele vai passar ou não, porque não temos controle a respeitos desses aspectos”.

Por fim, como ainda não é possível determinar as áreas que serão ofertadas no concurso, o candidato deverá focar, inicialmente, nos temas de conhecimentos gerais.

“A melhor forma de começar é estudando as matérias de conhecimentos transversais, que são matérias comuns a todos os cargos e, independentemente da competência que o servidor público vai exercer, são importantes para o seu dia a dia”, diz Bezerra.

Entre as disciplinas mais comuns neste setor, estão: políticas públicas, ética e integridade, administração pública, finanças públicas, diversidade e inclusão e desafios do Estado de direito.

POUCO TEMPO PARA ESTUDAR?

Aqueles que tiverem pouco tempo para estudar deverão dedicar mais tempo às matérias de maior peso e aos assuntos mais cobrados pelas bancas.

“O candidato também deve optar por um material de estudos mais sintético, evitar materiais longos, afinal o tempo dele é curto, assim ele vai conseguir passar pelo máximo de conteúdo”, afirma o especialista.

Por fim, é recomendado que o candidato se dedique à resolução de questões para realizar um estudo direcionado e com foco aos temas que realmente são cobrados nas provas.

NOVOS CARGOS

Eduardo Cambuy, professor do Gran Concursos, afirma que, apesar de alguns órgão já terem indicado o interesse em participar da próxima edição do CNU, apenas será possível ter certeza sobre a participação das instituições após a divulgação do MGI.

“O que podemos adiantar é que os cargos mais transversais, como aqueles na área de TI (Tecnologia da Informação), analistas técnicos administrativos e cargos de ATPS (Analista Técnico de Políticas Sociais) de ministérios não atendidos podem aparecer nessa nova edição”, diz o professor.

Com relação aos salários esperados, Bruno Bezerra avalia que, com base nos últimos concursos públicos, as remunerações devem ficar entre 3 mil para cargos administrativos e 16 mil, no caso das agências reguladoras.

POSSO ME PREPARAR PARA MAIS DE UM CONCURSO AO MESMO TEMPO?

Para garantir maiores chances de aprovação, o candidato pode tentar prestar mais de um concurso, mas é ideal definir uma única área de estudos para garantir que irá chegar bem preparado para as provas.

“É sabido que o candidato, para passar em uma prova, às vezes faça dois, três, quatro, cinco, dez concursos. Então, a cada prova que ele faz, se ele está dentro de uma mesma área, ele já sai mais forte porque já tem mais conhecimento acumulado”, diz o professor do Estratégia Concursos.

O QUE FAZER NO DIA DE APLICAÇÃO DAS PROVAS?

Com base na experiência do último concurso, os professores afirmam que, no sábado, dia anterior à aplicação das provas, é importante que os candidatos deixem seus documentos e canetas separados. Chegar com calma e antecedência é ideal para não acabar perdendo o horário.

“Também é importante que o candidato se certifique, com base no edital, de alguns itens proibidos, como relógio, óculos escuros, boné e que ele vá com roupas e acessórios confortáveis”, explica Bezerra.

