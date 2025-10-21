Competidor de Novo Progresso brilha na 3ª Feira Agro Angélica 2025 e conquista título de campeão

Foto: Reprodução | O competidor Lucas Araújo Silva, natural de Novo Progresso (PA), foi o grande campeão da 3ª Feira Agro Angélica 2025, durante a 20ª etapa da Copa de Rodeio M.D Super Bulls e Liga Nacional de Rodeios, realizada entre os dias 16 e 19 de outubro, em Angélica (MS).

Lucas somou 342,75 pontos ao longo das montarias e garantiu o primeiro lugar. Ele montou o touro Gera Samba, da Cia São José Company, alcançando uma impressionante nota de 91,25.

O peão paraense vem se destacando nas arenas do Brasil. Na Expovale, em Peixoto de Azevedo (MT), realizada entre os dias 27 e 31 de agosto, Lucas também brilhou ao conquistar a maior nota da noite.

Com talento e determinação, o jovem tem levado o nome de Novo Progresso aos pódios por onde passa, colecionando troféus e reconhecimento no cenário nacional do rodeio.

