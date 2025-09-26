Comunidade de Alvorada da Amazônia em Novo Progresso terá sinal de telefonia móvel da Claro
Foto: Reprodução | A notícia, divulgada com exclusividade pelo Jornal Folha do Progresso, após a solicitação da Claro de uma Licença de Operação junto aos órgãos ambientais, em setembro de 2025, informa que a operação para o funcionamento do serviço na comunidade está em andamento.
A Comunidade de Alvorada da Amazônia (distante 35 km de Novo Progresso) vai receber sinal de telefonia móvel da operadora Claro. A notícia veio à tona após a empresa solicitar, junto ao órgão ambiental SEMMA-NP, a Licença de Operação (LO) para a atividade de Telefonia Móvel Celular da Estação Rádio Base ERB (Site: PANPS03), localizada na Rua João Batista, esquina com a Av. José Lázaro, na Comunidade de Alvorada da Amazônia, no município de Novo Progresso (PA).
A chegada da torre deve beneficiar não apenas os moradores do distrito, mas também motoristas que trafegam pela rodovia BR-163, que corta a comunidade de norte a sul, e comunidades vizinhas, que poderão contar com maior conectividade. Além de melhorar a comunicação, o serviço deve impactar positivamente a economia local, a segurança e o acesso a serviços digitais.
Com a solicitação tramitando, protocolada no dia 1º de setembro de 2025, deve vir, em breve, a confirmação da instalação. A expectativa é de que, logo, os moradores já possam usufruir de sinal de voz e internet móvel. (Clique aqui e veja a solicitação).
Informações adicionais:
A confirmação da instalação foi divulgada por veículos de comunicação da região, como o perfil Jornal Folha do Progresso.
Essa expansão faz parte dos esforços da Claro para levar conectividade a mais localidades do país, incluindo distritos e comunidades que, muitas vezes, não são atendidos pelas operadoras tradicionais.
A Claro já havia manifestado a necessidade de apoio e de políticas públicas para viabilizar projetos de ampliação de cobertura em áreas menores.
