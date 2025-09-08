Comunidade de Novo Progresso se une em grande ato cívico em homenagem à Independência do Brasil

Foto: Reprodução | Na noite deste sábado (6), a cidade de Novo Progresso foi palco de uma grande celebração em homenagem ao Dia da Independência do Brasil. O tradicional desfile cívico teve início às 18h, na Avenida Brasil, principal via da cidade, que foi cuidadosamente preparada para receber o evento. Um palanque oficial foi montado para abrigar autoridades políticas, civis, religiosas e militares, que prestigiaram a cerimônia ao lado da população.

O público compareceu em peso, formando longas fileiras ao longo da avenida, em um clima de entusiasmo e emoção. Famílias inteiras ocuparam as laterais da via, muitas carregando bandeiras e vestindo roupas nas cores verde e amarela, reforçando o espírito patriótico. Crianças, jovens, adultos e idosos compartilharam o mesmo sentimento de orgulho nacional, aplaudindo calorosamente cada apresentação.

As escolas municipais, estaduais e particulares tiveram participação expressiva, trazendo alunos que se dedicaram a semanas de ensaio. Os pelotões temáticos exibiram faixas e cartazes alusivos à independência, além de coreografias que encantaram os espectadores. As fanfarras, com seus instrumentos de sopro e percussão, deram ritmo e imponência à passagem das delegações. Professores e diretores acompanharam seus estudantes, reforçando o caráter educativo e formativo da atividade.

Entidades representativas da sociedade civil organizada também marcaram presença. Associações culturais, clubes de serviço, representantes religiosos e grupos comunitários se uniram ao desfile, cada um trazendo sua mensagem de cidadania e união. A presença de militares, com sua disciplina e ordem, deu ainda mais solenidade ao momento.

De acordo com a comissão organizadora, o desfile cívico em Novo Progresso é muito mais do que uma tradição: é uma oportunidade de fortalecer os laços comunitários e valorizar a participação dos jovens na construção de uma sociedade consciente. A atividade busca manter viva a memória histórica da independência do Brasil, ao mesmo tempo em que promove a reflexão sobre a importância da liberdade, da democracia e do compromisso com o futuro da nação.

O evento foi encerrado sob aplausos do público e o sentimento coletivo de orgulho. Para muitos, a noite ficou marcada não apenas como uma celebração da independência, mas também como uma demonstração da união e do patriotismo que movem a cidade de Novo Progresso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/04:14:36

