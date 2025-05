Concurseira do CV é presa por planejar passar na PF e matar agentes paraenses

Foto: Reprodução | Presa em Sobradinho (DF), a mulher confessou que estudava para o concurso da instituição com o objetivo de ceifar a vida de policiais.

Uma faccionada do Comando Vermelho (CV) foi presa em Sobradinho (DF), em operação deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará (Ficco/PA), na manhã desta quinta-feira (22/5).

informações dão conta que a mulher participava de grupos de estudos com o objetivo de entrar para a Polícia Federal, mediante concurso público, para atuar como idealizadora de missões, com o planejamento e execução de atentados contra a vida de agentes da segurança pública paraenses.

Um segundo faccionado também foi preso em Manaus (AM). Ele também executaria a mesma função da mulher. Ficou constatado, ainda, que a suspeita também tinha funções de administradora geral, orientadora geral e tesoureira do grupo criminoso no município de São João da Boa Vista, em São Paulo (SP). Já o homem atuava articulando a compra e remessa de entorpecentes para serem distribuídos no Pará.

Operação

A operação Covil visa combater o planejamento e execução de atentados contra a vida de agentes da segurança pública do estado do Pará. O cumprimento teve apoio da Ficco (DF), Ficco (AM), além das polícias Civil e Militar do Amazonas.

A operação é parte da estratégia contínua Ficco (PA), força-tarefa composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) e a Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

O objetivo principal é realizar ações conjuntas e coordenadas no combate ao crime organizado no estado, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas e às facções criminosas que atuam na região, em níveis local e nacional.

Fonte: Coluna Mirelle Pinheiro/Metrópoles / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2025/06:32:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...