Concurso Banco do Brasil 2025: acompanhe as últimas notícias

Expectativa de concurseiros aumenta com fim da validade do edital anterior. | Reprodução

Sem previsão de edital, seleção pode ficar para 2026; Cesgranrio segue cotada como banca.

Aexpectativa em torno do novo concurso do Banco do Brasil continua a movimentar concurseiros de todo o país. Com o término da validade do edital anterior em julho e o esgotamento do cadastro de reserva, cresce a pressão por uma nova seleção. Contudo, apesar dos rumores, o banco ainda não confirmou oficialmente a realização de um novo certame.

Considerado um dos concursos públicos mais aguardados de 2025, o novo edital do Banco do Brasil (BB) segue sem previsão de lançamento. Apesar de especulações recentes indicarem que o concurso estaria em fase de estudos, a assessoria de imprensa do BB afirmou que, até o momento, não há definição sobre o lançamento de um novo edital.

Porém, conforme informações divulgadas pelo portal Estratégia Concursos, fontes ligadas ao banco revelaram que a realização de um novo processo seletivo está sendo avaliada internamente. A informação foi confirmada posteriormente pela Diretoria de Gestão da Cultura e de Pessoas do Banco do Brasil (DIPES).

Possível nova organização pela Cesgranrio

Caso ele seja confirmado, a Fundação Cesgranrio deve novamente ser a responsável pela organização do concurso. O contrato entre a banca e o Banco do Brasil foi prorrogado e, segundo a cláusula 1.1.3 do aditivo, permite a realização de novas seleções até o dia 11 de dezembro de 2025.

Validade do último concurso terminou em julho

O último edital do BB foi lançado em 2022 e ofertou seis mil vagas para o cargo de Escriturário, sendo quatro mil imediatas e dois mil em cadastro de reserva, divididas entre as áreas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia (TI).

A validade dessa seleção chegou ao fim no dia 14 de julho de 2025 e o cadastro de reserva também foi zerado, cenário que aumenta a expectativa pela abertura de um novo certame.

Novas funções e movimentações no BB

No início do ano, em 07 de janeiro de 2025, o Banco do Brasil anunciou a criação de novas funções internas, além de reajustes no vale-refeição e mudanças nas regras de movimentação dos funcionários.

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), “são 1.683 vagas disponíveis nesta data, que vão gerar aproximadamente 3,5 mil oportunidades em ascensão, considerando todas as movimentações”.

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, declarou que não há definição sobre um novo concurso, mas que qualquer novidade será informada publicamente.

Previsões para 2026

Apesar da indefinição para um novo concurso ainda em 2025, há indícios de que novos editais para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal possam ser lançados em 2026. A movimentação interna e os estudos em andamento indicam um cenário promissor para o próximo ano.

Fonte: Estratégia Concursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/07/2025/14:10:08

Curtir isso: Curtir Carregando...