Concurso Caixa 2025: com salários que podem chegar a mais de R$ 36 mil

concurso da Caixa Econômica Federal é sempre um dos mais aguardados por concurseiros de todo o país, principalmente pelos atrativos salariais e benefícios oferecidos. Para 2025, a expectativa cresce ainda mais com a confirmação de que um novo edital está em fase de elaboração e pode ser publicado ainda em outubro.

A seleção será organizada, mais uma vez, pela Fundação Cesgranrio, com quem a Caixa já possui contrato vigente desde janeiro de 2024, válido por dois anos. Isso dispensa a necessidade de uma nova licitação e deve agilizar o lançamento do edital.

Vagas previstas e cargos

Embora os detalhes completos ainda não tenham sido divulgados, a seleção deverá contemplar cargos de nível superior, com chances para áreas técnicas e especializadas. Segundo fontes ligadas ao processo, há possibilidade de vagas para os seguintes cargos:

Engenheiro

Arquiteto

Advogado

Médico do trabalho

Outras funções também podem ser incluídas, conforme a definição final da Caixa.

Salários do concurso Caixa 2025

A remuneração dos cargos varia conforme a jornada semanal de trabalho. Confira abaixo os valores previstos:

20 horas semanais:

Salário inicial: R$ 7.807

Final de carreira: R$ 18.363

30 horas semanais:

Salário inicial: R$ 11.706

Final de carreira: R$ 27.543

40 horas semanais:

Salário inicial: R$ 15.608

Final de carreira: R$ 36.720

Esses valores tornam o concurso ainda mais atrativo, especialmente para profissionais que buscam estabilidade e bons rendimentos no setor público.

Benefícios oferecidos aos aprovados

Além do salário, os convocados contarão com uma série de benefícios, que reforçam o atrativo da carreira na Caixa.

Veja os principais:

Auxílio-alimentação/refeição: R$ 1.014,42

Auxílio-cesta alimentação: R$ 799,38

13º da cesta alimentação: R$ 799,38

Auxílio-creche/babá: R$ 602,81

Assistência médica

Previdência complementar

Edital está em elaboração

A Caixa confirmou oficialmente que o edital está sendo preparado. Segundo o presidente do banco, Carlos Vieira, os preparativos já foram iniciados e o edital deve ser divulgado em breve. A previsão é de que isso ocorra ainda em outubro de 2025, embora a data exata ainda não tenha sido confirmada.

“Assim que os critérios finais forem definidos, o edital será publicado”, informou a Caixa em nota oficial.

Fique atento!

Com a definição da banca organizadora e a elaboração do edital em andamento, é o momento ideal para os candidatos iniciarem ou intensificarem os estudos. A expectativa é de grande concorrência, especialmente em cargos de nível superior e com alta remuneração.

