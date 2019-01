Concurso da Polícia Civil do Pará é prorrogado

(Foto: Divulgação/PC) – O Governo do Pará determinou a prorrogação do último concurso da Polícia Civil do Estado do Pará para todas as categorias de policiais civis. Iniciado em 2016, o concurso foi finalizado, no final de 2017, com a inclusão de novos delegados, escrivães, investigadores e papiloscopistas.

A prorrogação do concurso público abre possibilidade à corporação policial de chamamento de um total de 472 candidatos excedentes do último concurso público, ou seja, candidatos que atingiram a nota mínima necessária para aprovação, porém não foram convocados para o Curso de Formação de Policiais Civis coordenado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol).

O Curso, em que os candidatos são preparados de forma teórica e prática para atuarem como policiais civis, corresponde à etapa final do certame.

A Procuradoria Geral do Estado (PGE) e a Secretaria de Planejamento estão avaliando a viabilidade legal do chamamento dos excedentes para que ingressem no Curso de Formação de Policiais Civis.

