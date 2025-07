Concurso do Iterpa terá vagas com salários de até R$ 3,5 mil

Iterpa tem concurso garantido pelo Governo | (Foto: Divulgação/Iterpa)

Instituto AOCP será a banca do certame. Confira todos os detalhes!

O Instituto de Terras do Estado do Pará (Iterpa) se prepara para lançar um novo concurso público, desta vez com 112 vagas para diferentes níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 3.518,84.

A banca organizadora escolhida é o Instituto AOCP, que agora assume a responsabilidade de conduzir todas as etapas do certame, desde a publicação do edital até a divulgação dos resultados.

A confirmação foi feita pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, que reforçou o compromisso da atual gestão com a valorização do serviço público. O edital está em fase de elaboração e deve ser lançado nos próximos dias.

Veja a postagem:

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam conforme a escolaridade exigida, distribuída abaixo:

Nível Superior: R$ 3.518,84

Nível Médio: R$ 1.412,99

Nível Fundamental: R$ 1.354,21

Distribuição das vagas por cargo

Nível Superior – Técnico em Gestão de Desenvolvimento Agrário e Fundiário:

Biblioteconomia: 2 + Cadastro Reserva

Engenharia de Agrimensura: 4 + CR

Agronomia: 4 + CR

Engenharia Cartográfica: 2 + CR

Engenharia Florestal: 2 + CR

Geografia: 2 + CR

Ciências Sociais: 1 + CR

Nível Superior – Técnico de Administração e Finanças:

Administração: 5 + CR

Ciências Contábeis: 3 + CR

Ciências Econômicas: 3 + CR

Gestão de Informática: 2 + CR

Nível Médio:

Assistente Administrativo: 34 + CR

Assistente de Informática: 4 + CR

Assistente Técnico em Desenvolvimento Agrário e Fundiário: 36 + CR

