Concurso do MPF abre 58 vagas com salários de até R$ 39 mil

Concurso MPF tem edital publicado para procurador | Foto: José Cruz/Agência Brasil

As inscrições começaram nesta segunda-feira (24/03) e vão até o dia 22 de abril.

O31º concurso para Procurador do Ministério Público Federal (MPF) está gerando grande expectativa entre os profissionais da área jurídica. Com vagas altamente concorridas e uma remuneração atraente, a seleção desperta o interesse de bacharéis em Direito que buscam uma oportunidade de atuação no Ministério Público.

E a partir desta segunda-feira (24), o certame está oficialmente aberto, com 58 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Os aprovados receberão salários iniciais de R$ 39.753,22. As inscrições podem ser realizadas entre os até o dia 22 de abril de 2025, por meio do próprio site do MPF, com taxa de inscrição fixada em R$ 250,00. Para se candidatar, os interessados devem ter bacharelado em Direito e comprovar três anos de atividade jurídica após a obtenção do diploma.

A seleção será composta por diversas etapas, incluindo provas objetiva, subjetiva e oral, além da avaliação de títulos. A prova objetiva, com 120 questões de múltipla escolha, será aplicada no dia 29 de junho de 2025. Já a prova subjetiva ocorrerá entre 5 e 7 de outubro do mesmo ano, abordando temas como Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Civil, entre outros. A fase de provas orais está prevista para acontecer de 13 a 17 de abril de 2026.

Os candidatos também serão avaliados por meio de uma prova de títulos, que levará em consideração qualificações como diplomas de pós-graduação, produção acadêmica e experiência em cargos jurídico-técnicos. O concurso, de responsabilidade do próprio MPF, busca profissionais altamente qualificados para integrar a instituição.

CONFIRA OS PRINCIPAIS DETALHES DO CONCURSO:

– Vagas: 58

– Salário inicial: R$ 39.753,22

– Inscrições: 24/03 a 22/04/2025

– Prova objetiva: 29/06/2025

– Prova subjetiva: 5 a 7/10/2025

– Prova oral: 13 a 17/04/2026

Para mais informações sobre as etapas, requisitos e detalhes do concurso, consulte o edital completo.

