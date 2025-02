Concurso do tribunal militar tem vagas no Pará e salários de até R$ 14,8 mil

Foto: Reprodução | As inscrições poderão ser feitas somente pela internet, na página eletrônica da banca organizadora, que será o Cebraspe.

Foi publicado, no diário oficial da União desta sexta-feira, 28 de fevereiro, o edital de abertura de inscrições do concurso STM (Superior Tribunal Militar). Ao todo, são oferecidas 80 vagas, sendo 30 para técnicos e 50 para analistas, ambas com exigência de nível superior, com opções em 11 estados e no DF. As remunerações iniciais são de R$ 9.052,51 para técnicos, R$ 10.372,67 para técnicos na área de agente de polícia judicial, com o acréscimo de R$ 1.320,16 de gratificação de atividade de segurança, e R$ 14.852,66 para analistas, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. A publicação ja era aguardada para esta sexta. As inscrições serão recebidas no período de 7 de março a 4 de abril.

No concurso STM, a distribuição de vagas por cargos é a seguinte:

A aplicação das provas objetivas e dissertativas do concurso STM está marcada para ocorrer no dia 8 de junho, com duração de 3h30 para técnicos, no período da tarde, e 4h30 para analistas, no período da manhã.

As taxas serão as seguintes:

No primeiro dia, o acesso poderá ser feito a partir das 10 horas, enquanto no último será até às 18 horas.

A aplicação das provas serão aplicadas nas 27 capitais, além dos seguintes municípios:

Juiz de Fora MG

Santa Maria RS

Bagé RS

A prova objetiva contará com 120 questões, da seguinte forma:

conhecimentos gerais – 50 questões

conhecimentos específicos – 70 questões

Para os analistas, além da prova objetiva, haverá prova dissertativa e para técnico, na área de polícia judiciária, teste de aptidão física.

A prova dissertativa será composta de uma redação de até 30 linhas sobre conhecimentos específicos, valendo 40 pontos.

Já o teste de aptidão física para os técnicos na área de policial judiciário contará com as seguintes provas:

a) teste dinâmico de flexão de braço em barra fixa (para candidatos do sexo

masculino) ou teste estático de flexão de braço em barra fixa (para candidatas do sexo feminino);

masculino) ou teste estático de flexão de braço em barra fixa (para candidatas do sexo feminino); b) teste dinâmico de flexão abdominal; e

c) teste de corrida de 12 minutos.

