Concurso em Santarém escolhe o melhor corpo fitness

(Foto:Reprodução/Facebook)-O palco das grandes manifestações de diferentes segmentos artísticos culturais, a Casa da Cultura de Santarém, recebeu no último sábado (28), o público para conferir a performance corporal do Concurso Mister Eco Santarém. Os nove participantes foram submetidos à avaliação de 11 jurados, a escolha maior da noite, o “Melhor Corpo Fitness”.

Os participantes passaram por etapas durante a noite: desde a exibição nos trajes casual, de banho e de gala. Desses, os cinco colocados responderam perguntas dos avaliadores. E o resultado da votação garantiu o título a Marcone Lins Tenório, de 23 anos, acadêmico do curso de medicina veterinária. Ele tem vaga garantida no Mister Eco Nacional em Fortaleza (CE) em 2020.



Mister Eco Santarém, Marcone Lins Tenório. (Reprodução/Facebook)

Para o coordenador do evento, Jonas Luna, o evento tem abrangência regional, nacional e internacional, quando as informações do local de origem dos candidatos são massificadas pelo público e pela mídia. “Junto com o candidato vão informações sobre abrangência geográfica, a cultura, o lazer e a economia do município de origem dele. O ganhador desta noite está com a vaga garantida no Mister Eco Nacional, que ocorrerá nos dias 23 a 26 de abril em Fortaleza”, informou.

“O machismo ainda impera, tem homens bonitos, mas são tímidos e eventos como este dão oportunidade para mostrar a beleza masculina. Perca a timidez, tenha mais abrangência ao mercado da moda e ainda a qualidade de vida, porque há toda uma preparação ao concurso, na alimentação, exercícios físicos, o trato com a pele e muitos ensaios”, acrescentou Jonas.

O concurso Mister Eco existe há mais de 15 anos. A organização nacional do evento é na direção da Agência Salignac. O município de Santarém esteve representado no nacional de 2019, realizado na cidade Curitiba (PR), por Luiz Neves que ficou em 3º Lugar, entre 30 candidatos. E ficou com o título de “Mister Eco Turismo Brasil 2019”. E outro santareno, o Felipe Mello, levou o título de melhor corpo do concurso “Mister Body Brasil 2019”. Na programação da noite, o “Neves” esteve presente para incentivar os participantes. “Estar presente no evento que exalta a beleza masculina e representar o nosso município é uma honra e de grandiosa responsabilidade pela visibilidade das novas belezas e encantos existente no município. E com foco aos nossos objetivos temos condições de competir o nacional”, reforçou.

A estudante Eliana Souza disse que é fascinada por desfiles que engrandecem a beleza corporal e vestuários. “Ainda é raro eventos desse porte na nossa cidade e me interesso por esse tipo de desfile. E a curiosidade foi maior porque se tratar da beleza do homem. A organização está de parabéns. E aguardamos excelentes resultados com esse representante de Santarém”, disse.

Durante a programação da noite de sábado, tiveram intervenções artísticas culturais nas participações especiais: Filarmônica Municipal de Santarém, Nychow Moore e o Grupo Festa de Carimbó. Entre os apoiadores do evento, esteve a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc). A realiz ação de Jonas Produtor de Eventos & Assessoria.

Por:Kleberson Santos

