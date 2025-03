Concurso Embrapa: quando serão divulgados os gabaritos?

A consulta será feita de forma individual. | Divulgação

A banca organizadora também receberá recursos de questões questionadas como erradas e publicará o padrão preliminar de resposta das provas discursivas.

Quem realizou as provas do concurso para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) neste domingo (23), certamente já está ansioso pela publicação dos gabaritos preliminares. Porém, diferentemente da maioria dos concursos públicos, a divulgação não será feita no primeiro dia útil após a aplicação do certame.

De acordo com o edital, os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados apenas na terça-feira (25), em consulta individual feita no site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. Na mesma data, também será disponibilizado o padrão preliminar de resposta para os cargos que tiveram prova discursiva.

Os candidatos que desejarem contestar questões ou respostas terão um prazo específico para interposição de recursos: de 26 a 27 de março, diretamente pela página do Cebraspe. Para cada contestação, será necessária fundamentação com argumentos claros.

É importante destacar que se alguma questão for anulada após análise dos recursos, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

Próximas etapas do concurso

O cronograma do concurso Embrapa prevê ainda a divulgação do resultado final das provas objetivas, resultado provisório da prova discursiva e convocação para a prova prática no dia 22 de abril. Além disso, o resultado final deve ser anunciado ainda em abril, com as convocações de aprovados prevista para junho deste ano.

Grande participação

O concurso Embrapa contou com aproximadamente 280 mil inscritos convocados para as provas realizadas em todo o país. Entretanto, o número oficial de abstenções ainda não foi divulgado pela organizadora.

Com a conclusão desta etapa, inicia-se agora o período de expectativa pelos primeiros resultados oficiais que definirão os candidatos que seguem para as próximas fases do certame.

