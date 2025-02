Concurso Ibama: inscrições vão até as 18h desta terça (18)

Vagas são para o cargo de analista, com 130 delas para a área administrativa e 330 para o setor ambiental. | Divulgação

Um dos certames mais aguardados pelos concurseiros é o do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Estão sendo ofertadas 460 vagas de nível superior com salários iniciais de R$ 9.994,60. A banca responsável pelo concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), com as inscrições se encerrando às 18h desta terça-feira (18).

Todas as vagas são para o cargo de analista, com 130 delas sendo direcionadas para a área administrativa e 330 para o setor ambiental. A jornada semanal dos aprovados será de 40 horas.

A participação conta com uma taxa de inscrição de R$ 95. O pedido de isenção de pagamento poderá ser feito caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) ou se for doador de medula óssea.

O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 20 de fevereiro. Segundo a banca, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% deverão ser preenchidas por candidatos negros.

Cronograma do concurso

Período de solicitação de inscrição – das 10h do dia 30 de janeiro até 18h do dia 18 de fevereiro.

Data final para o pagamento da taxa de inscrição – 20 de fevereiro.

Aplicação das provas objetivas e discursiva – 6 de abril

Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas – das 19h do dia 8 de abril até 18h do dia 10 abril.

Prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão de respostas da prova discursiva – das 10h do dia 9 de abril até 18h do dia 10 abril.

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas – 11 de abril.

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva – 7 de maio.

