Concurso IBGE: nove bancas apresentam propostas para edital com 9.580 vagas

Foto: Reprodução | Novo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) será para cargos com exigência de ensino médio, até R$ 3,3 mil.

O próximo concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o preenchimento de 9.580 vagas temporárias segue em fase de escolha da banca organizadora. Ao todo, nove empresas apresentaram propostas, que está em fase de análise. O processo foi retomado na última quarta-feira, dia 28 de maio. Após a efetiva escolha da empresa e assinatura do respectivo contrato poderá ser confirmada a data precisa de publciação do edital de abertura de inscrições.

As nove bancas na disputa são as seguintes:

Fundação Getúlio Vargas

Instituto AOCP

IBFC

Evolução Consultoria

J Brasil Soluções

Coopera

Instituto Aplicado de Seleção e Pesquisa

Apponte Web Gestão e Consultoria Empresarial

RNL Trade and Facilities

Entre as bancas que apresentaram as consideradas melhores propostas, a empresa que mais se enquadra entre as exigências indicadas no termo de referência da seleção é a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que tende a ser a escolhida.

Ao todo, as 9.580 vagas que serão oferecidas pelo IBGE serão destinadas a cargos de ensino médio, com remunerações iniciais de até R$ 3.379, da seguinte forma:

agente de pesquisa e mapeamento – 8.480 vagas

supervisor de coleta e qualidade – 1.100

No caso de agente, a remuneração inicial é de R$ 2.676,24, enquanto para supervisor, o inicial é de R$ 3.379.

Além da remuneração, o instituto oferece os seguintes benefícios:

auxílio-alimentação de R$ 1.460

auxílio-transporte

auxílio pré-escolar

13 proporcional

férias proporcionais

A taxa de inscrição prevista é de R$ 48,92

De acordo com o termo de referência da seleção, a contratação dos aprovados está prevista para ocorrer em novembro.

A duração dos contratos será de 30 meses, contando da data de assinatura do respectivo contrato, com possibilidade de prorrogação, de acordo com as necessidades.

Concurso IBGE: saiba como serão as provas

A seleção contará com duas fases

prova objetiva

treinamento

A parte objetiva deverá versar sobre

conhecimentos gerais

conhecimentos específicos

A parte objetiva deve contar com 60 questões, com duração de quatro horas.

A expectativa é de que a aplicação ocorra em 530 municípios, onde serão oferecidas oportunidades.

Saiba como foi a última seleção para agente de pesquisa

O último concurso IBGE para temporários para agente de pesquisa e mapeamento foi realizado no final de 2024, com uma oferta de 30 vagas.

A seleção foi para os seguintes estados:

São Paulo – 2 vagas

Espírito Santo – 3 vagas

Mato Grosso – 2 vagas

Minas Gerais – 3 vagas

Paraná – 2 vagas

Rio Grande do Sul – 4 vagas

Santa Catarina – 14 vagas

A seleção foi feita por meio de análise de títulos, com limite de dez pontos para a classificação final, da seguinte forma:

ensino médio – 5 pontos

nível superior incompleto – 7 pontos

nivel superior completo – 10 pontos

Saiba como foi a última seleção para supervisor

O último concurso para supevisor de coleta e qualidade, a última seleção teve início no começo de 2025, com oferta de uma vaga, em Santa Catarina.

A seleção foi feita por meio de análise de títulos, com limite de dez pontos para a classificação final, da seguinte forma:

ensino médio – 5 pontos

nível superior incompleto – 7 pontos

nivel superior completo – 10 pontos

Fonte: JC Concursos/Jornal Folha do Progresso

