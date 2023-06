Concurso INCRA: 826 servidores devem se aposentar até 2025

A necessidade de um novo concurso INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) é grande. O último concurso ocorreu em 2010 e o Direção Concursos apurou que, até o ano de 2025, 826 servidores terão atingido os requisitos para aposentadoria na autarquia. Desse total, 266 são servidores de nível superior e 560 de nível médio.

Além disso, de acordo com dados do Portal Brasileiro de Dados Abertos, existem atualmente 3.000 cargos vagos nas principais posição do órgão:

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário – 1.402

Analista Administrativo – 504

Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário – 731

Técnico Administrativo – 363

Concurso INCRA: edital esperado

Conforme noticiamos aqui, a autarquia já teve seu concurso anunciado e deve contar com 742 oportunidades no próximo edital. A declaração foi dada pelo ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

O último concurso do Incra foi realizado em 2010 pelo Instituto Cetro. À época, foram ofertadas 550 vagas para os cargos de analista de reforma e desenvolvimento agrário, analista administrativo, técnico em reforma e desenvolvimento agrário e engenheiro agrônomo. Confira abaixo a vagas ofertadas por cargo:

250 para Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

150 para Analista Administrativo

70 para Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário

80 para Engenheiro Agrônomo

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas. Deles foram cobrados conhecimentos nas seguintes áreas: Língua Portuguesa; Noções de Direito Constitucional; Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural; Informática e Conhecimentos Específicos.

Importante salientar que a remuneração é um ótimo atrativo para buscar ingresso no órgão. Atualmente, os salários iniciais dos servidores do Incra são:

Engenheiro Agrônomo: inicial de R$ 7.411,60;

Médico (20h): R$ 5.371,03;

Médico (40h): R$ 7.866,06;

Analista Administrativo e Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: R$ 5.410,16; e

Técnico Administrativo e Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário: R$ 3.564,70.

Resumo concurso INCRA

Situação: edital anunciado

Cargos: a definir

Vagas: 742

Salários: iniciais de até R$ 7.866,06

Último edital

Fonte:Direção concursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2023/08:05:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...