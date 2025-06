Concurso no TJPA terá salários de até R$ 14 mil e auxílio extra

A publicação oficial do edital é aguardada para os próximos dias. | Reprodução

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) anunciou a contratação do Cebraspe como banca organizadora do seu novo concurso público. Com isso, o edital pode ser publicado a qualquer momento, contemplando inicialmente 50 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior.

Entre os principais atrativos da seleção está o valor do auxílio-alimentação: R$ 3.200, valor superior ao pago atualmente a servidores do Supremo Tribunal Federal (STF), cujo benefício é de R$ 1.784,42.

Remuneração e benefícios

As remunerações iniciais variam conforme o cargo e a especialidade. Os vencimentos básicos partem de R$ 5.668,65, acrescidos de gratificações:

Gratificação de Nível Superior: R$ 4.534,92

Gratificação de risco de vida:

70% sobre o vencimento para oficiais de justiça

30% sobre o vencimento para analistas das áreas de Psicologia, Serviço Social e Pedagogia

Veja exemplos de remunerações completas:

Oficial de Justiça: R$ 14.171,62

Analistas em Psicologia, Serviço Social e Pedagogia: R$ 11.904,16

Demais Analistas Judiciários: R$ 10.203,57

Além disso, os servidores poderão receber adicional de qualificação:

15% para especialização

20% para mestrado

25% para doutorado

Distribuição de vagas

O concurso ofertará vagas e cadastro de reserva para os seguintes cargos:

Oficial de Justiça

Oficial de Justiça Avaliador: cadastro de reserva

Analista Judiciário

Área Administrativa: 1 vaga + CR

Serviço Social: 3 vagas + CR

Pedagogia: 3 vagas + CR

Psicologia: 4 vagas + CR

Direito: 30 vagas + CR

Análise de Sistemas: 2 vagas + CR

Análise de Suporte: 1 vaga + CR

Demais especialidades (Arquitetura, Administração, Medicina, Psiquiatria, entre outras): apenas cadastro de reserva

Cotas previstas

O edital seguirá as políticas de inclusão, reservando:

5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD)

20% para candidatos negros (pretos ou pardos)

3% para candidatos indígenas

Exigências e etapas

O concurso exigirá formação superior nas respectivas áreas. Na edição anterior, o processo seletivo contou com:

Prova objetiva

Prova discursiva

Avaliação de títulos

As disciplinas abordaram:

Língua Portuguesa

Ética no Serviço Público

Administração Pública

Poder Judiciário

Legislação

Matemática e Raciocínio Lógico (em algumas áreas)

Atualidades (na prova discursiva)

Conhecimentos específicos por cargo

Expectativa pelo edital

A publicação oficial do edital é aguardada para os próximos dias. Os interessados devem acompanhar os canais oficiais do TJPA e do Cebraspe para mais informações.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2025/12:57:35

