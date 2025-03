Concurso PF Administrativo: Vagas no Pará com salário de até R$ 9,5 mil

Foto: Reprodução | Além disso, todas as cinco regiões do país foram contempladas, com destaque para o cargo de agente administrativo, que exige nível médio e corresponde à maior parte das vagas disponíveis.

O concurso para a área administrativa da Polícia Federal (PF) avançou mais uma etapa. O Cebraspe foi definido como a banca organizadora, e a distribuição das vagas por estado já foi divulgada.

O levantamento consta na proposta de prestação de serviços enviada pelo Cebraspe à Polícia Federal durante o processo de licitação. Como previsto, a sede da PF em Brasília concentra o maior número de oportunidades. Além disso, todas as cinco regiões do país foram contempladas, com destaque para o cargo de agente administrativo, que exige nível médio e corresponde à maior parte das vagas disponíveis.

Distribuição das Vagas por Estado

Nível Médio – Agente Administrativo (100 vagas)

Acre: 4 vagas

Amapá: 3 vagas

Amazonas: 5 vagas

Maranhão: 3 vagas

Mato Grosso: 4 vagas

Mato Grosso do Sul: 3 vagas

Pará: 6 vagas

Paraná: 3 vagas

Foz do Iguaçu (PR): 6 vagas

Piauí: 2 vagas

Rio de Janeiro: 6 vagas

Rondônia: 5 vagas

Roraima: 3 vagas

São Paulo: 6 vagas

Sergipe: 2 vagas

Sede DF: 40 vagas

Tocantins: 2 vagas

Nível Superior (92 vagas)

Contador (Sede DF): 9 vagas

Administrador (Sede DF): 6 vagas

Assistente Social: 13 vagas em diversos estados

Enfermeiro: 3 vagas

Psicólogo Clínico: 4 vagas

Psicólogo Organizacional (Sede DF): 2 vagas

Farmacêutico (Sede DF): 2 vagas

Nutricionista (Sede DF): 1 vaga

Médico Clínico: 11 vagas

Médico Ortopedista: 5 vagas

Médico Psiquiatra: 19 vagas em diversos estados

Técnico em Comunicação Social (Sede DF): 3 vagas

Técnico em Assuntos Educacionais (DIREN/ANP): 10 vagas

Estatístico (Sede DF): 4 vagas

Além disso, o certame prevê a reserva de vagas para candidatos negros e pessoas com deficiência, conforme legislação vigente.

Salários e Jornada de Trabalho

O cargo de agente administrativo, único de nível médio no concurso, oferece remuneração inicial de R$ 6.173,31. Para os cargos de nível superior, os salários iniciais são de R$ 7.296,69, com exceção da função de médico, que conta com um salário inicial de R$ 9.547,40. Todos os valores incluem o auxílio-alimentação de R$ 1.000,00.

A jornada de trabalho dos servidores administrativos da PF será de 40 horas semanais.

Com essa nova etapa concluída, os candidatos aguardam agora a publicação do edital, que trará detalhes sobre as inscrições, provas e demais etapas do concurso.

