Concurso PM PA forma comissão para 4.400 vagas; edital iminente!

A Polícia Militar do Pará deu mais um passo para a realização do seu próximo concurso PM PA e formou uma comissão composta por servidores. O edital, com 4.400 vagas, está iminente.

A portaria que nomeia os servidores do concurso PM PA foi publicada no Diário Oficial do Estado, tendo os seguintes nomes:

Presidente

Coronel Cássio Tabaranã Silva – PM PA

Membros

Tenente coronel Ildefonso Gonçalves Hannemann – PM PA

Tenente coronel Glaudson Figueiredo da Silva

Major Luciana Loipes da Silva Oliveira – PM PA

Fábio Gomes Larêdo – Seplad

Bárbara Dias Melo – Seplad

Marinna Andrade da Gama Malcher Gato – Seplad

Com a comissão formada e publicada, a publicação do edital ganha ainda mais força e fica iminente.

A banca organizadora já foi definida e contratada. A Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad) oficializou o Cebraspe para ficar responsável pela seleção.

Vagas concurso PM PA

O governo do Pará anunciou diversos editais. Para o concurso da Polícia Militar do Pará, a oferta será de 4.400 vagas, sendo:

4 mil para soldados; e

400 para oficiais.

Os requisitos no Pará costumam variar, sendo o nível médio, para soldados, e superior, para oficiais. Já as idades também mudam, sendo entre 18 e 30 anos (soldados) e até 35 anos (oficiais).

Relembre o último concurso PM PA

O último edital do concurso PM PA foi publicado em 2020 e ofertou 2.405 vagas para os cargos de soldado e oficial de ambos os sextos. Foram 2.310 vagas para o cargo de soldado e 95 vagas para o cargo de oficial.

O concurso foi composto pelas etapas de provas objetivas, provas discursivas, exame de avaliação psicológica, exame de avaliação de saúde, teste de avaliação física, investigação dos antecedentes pessoas.

As provas aconteceram nas cidades de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Na etapa da prova objetiva, primeira etapa do concurso, os candidatos responderam questões sobre as seguintes disciplinas:

Soldado

Língua Portuguesa; Atualidades; Raciocínio Lógico; Noções de Direito Constitucional; Noções de Direito Administrativo; Noções de Direito Penal; Noções de Direito Processual Penal; Noções de Direito Penal Militar; Noções de Direito Processual Penal Militar; Noções de Legislação Penal Especial; Noções de Direitos Humanos; e Legislação Institucional.

Oficial

Língua Portuguesa, Direitos Humanos, Legislação Institucional, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Processo Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Penal Militar, Direito Processual Penal Militar e Legislação Penal Especial.

Fonte: Mateus Carvalho / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2023/07:52:25

