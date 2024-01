Concurso público da Caixa Econômica vai ofertar 4.000 vagas; veja o que se sabe sobre a seleção

Diário Oficial da União desta segunda-feira trouxe o contrato com a empresa que vai organizar o concurso.

O concurso público da Caixa Econômica Federal vai ofertar 4 mil vagas para ensino médio e o governo já assinou contrato com a empresa organizadora do certame. A escolhida é a fundação Cesgranrio, conforme o extrato de contrato publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (15). Além das oportunidades para profissionais de nível médio, a Instituição deve ainda abrir 40 vagas para nível superior. Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 14,9 mil.

O edital está em fase de elaboração. A previsão é que ele seja lançado em fevereiro.

Concurso visa preencher 4 mil, sendo 2 mil para Técnico Bancário Novo (TBN) e outras 2 mil para Técnico Bancário Novo para a área de TI. Ambas as funções são de nível médio.

O salário inicial para as vagas de nível médio, no cargo de Técnico Bancário Novo, é de R$ 3.762.

Há previsão de abertura de uma seleção para nível superior, com 40 vagas. Dessas, 28 vagas são para médicos do trabalho e mais 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

As carreiras de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho têm salários iniciais de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Os trabalhadores têm direito ainda a benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros.

Fonte: O Liberal

