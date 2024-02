Concurso Público Nacional Unificado tem 2,65 milhões de inscritos

As inscrições encerraram nesta sexta-feira (09) e o pagamento da taxa de inscrição encerra na próxima sexta-feira.

Após o encerramento das inscrições na sexta-feira (9), foi divulgado, neste sábado (10), o balanço feito pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Em 2024, o Concurso Público Nacional Unificado alcançou a marca de 2,65 milhões de inscritos, estabelecendo um novo recorde para concursos públicos no país.

Este concurso, que representa uma iniciativa inovadora na seleção de servidores, oferece um total de 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos públicos federais este ano. As vagas estão divididas em oito blocos temáticos, e os editais contemplam também a formação de um cadastro reserva com o dobro do número de vagas disponíveis, visando atender às demandas futuras.O modelo unificado de seleção de servidores consiste na realização conjunta de provas em todo o país. No dia 5 de maio, os candidatos enfrentarão questões objetivas específicas e dissertativas, de acordo com suas áreas de atuação. As provas serão aplicadas simultaneamente em 220 cidades brasileiras.

Os candidatos têm até a próxima sexta-feira (16) para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 90 para cargos de ensino superior e de R$ 60 para ensino médio. Até o momento, 1,28 milhão de inscritos ainda não realizaram o pagamento da guia de recolhimento, podendo fazê-lo por meio bancário ou via PIX, utilizando o QR Code disponibilizado no documento.Esther Dweck, ministra da Gestão, expressou satisfação com o número expressivo de candidatos inscritos, destacando o sucesso dessa inovação no serviço público. “Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o concurso nacional unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil!”, declarou.A Fundação Cesgranrio é a responsável pela realização do certame, cujo resultado final está previsto para ser divulgado até 30 de julho. Todas as informações sobre o concurso estão disponíveis no portal gov.br/concursonacional.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2024/15:47:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...