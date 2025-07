Concurso Receita Federal: saiba quando sai o edital

Receita Federal solicita novo concurso público | Foto:Reprodução

Saiba como se preparar desde já e entenda o cenário político na autorização do edital

Com o fim da convocação dos 520 aprovados excedentes do último concurso, a Receita Federal volta a mirar o futuro. Diante da necessidade de renovar e ampliar seu quadro de servidores, o órgão protocolou um novo pedido junto ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) para a realização de um concurso público em 2026.

O pedido, que busca garantir a inclusão das vagas no orçamento do ano que vem, ainda aguarda aprovação do governo federal.

A expectativa, no entanto, é otimista. Segundo Arthur Lima, ex-auditor fiscal e especialista em concursos, a Receita está entre os órgãos com maior chance de conseguir autorização para um novo edital ainda durante esta gestão.

Eleições não impedem realização

Embora 2026 seja ano de eleições gerais, isso não é um impeditivo para a aplicação de concursos públicos. A principal restrição, segundo Lima, diz respeito às nomeações: se o concurso for homologado entre julho e dezembro, os aprovados só poderão ser chamados a partir de 2027.

Ou seja, mesmo com edital lançado, o reforço de pessoal pode demorar mais um pouco para chegar.

Categoria pressiona por valorização

Enquanto o novo edital não é confirmado, servidores da Receita mantêm mobilizações por reajustes salariais e melhorias nas condições de trabalho. Entre as principais demandas estão:

Recomposição salarial de cerca de 30% (referente às perdas desde 2019)

Regulamentação do bônus de eficiência, promessa antiga do governo

Redução da sobrecarga, com aumento do número de servidores

A mobilização sindical, que envolve greves e negociações, pode tanto atrasar a estruturação do concurso quanto resultar em salários mais atrativos para os futuros aprovados. Recentemente, o governo federal concedeu reajuste de 9,22%, sinalizando disposição para negociação.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2025/06:47:08

