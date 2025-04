Concurso TJPA: 80 vagas e banca contratada; veja o que se sabe

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) deu mais um passo importante para a realização do novo concurso público para o cargo de notário de cartórios. Nesta segunda-feira (31), foi publicado no Diário Oficial do órgão o extrato do contrato com a banca organizadora, o Instituto Ieses, escolhido por dispensa de licitação.

O certame já contava com uma comissão organizadora formada desde 2024, com ajustes divulgados no último dia 17 de fevereiro. Conforme o documento oficial, o contrato com a banca foi assinado em 26 de março, com vigência de 28 de março de 2025 a 27 de março de 2026, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

O concurso do TJPA oferecerá 80 vagas para notários, profissionais responsáveis pelos serviços cartoriais. Para concorrer a uma das oportunidades, é necessário atender a um dos seguintes critérios:

Possuir diploma de nível superior em Direito; ou

Ter pelo menos 10 anos de experiência em serviços notariais.

A remuneração para o cargo de notário varia de acordo com os rendimentos da unidade cartorária em que o profissional for designado. Além das vagas para ingresso, o concurso também contará com oportunidades para remoção, permitindo que servidores já atuantes possam solicitar mudança de localidade.

Com a contratação da banca organizadora, o próximo passo será a publicação do edital, que trará detalhes sobre inscrições, provas e cronograma do concurso. A expectativa é que novas informações sejam divulgadas em breve pelo TJPA.

