Concurso Unificado: mais de 700 mil pessoas se inscreveram

O Ministério de Gestão e da Inovação (MGI) divulgou as estatísticas atualizadas do concurso unificado, popularmente conhecido como o “Enem dos Concursos”.

Uma grande oportunidade de mudar de vida está chegando para concurseiros de todo o Brasil. Desde que foi anunciado, muitos candidatos se interessaram pelas vagas e, ao que parece, a concorrência será grande.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta quarta-feira (24) as estatísticas atualizadas do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU), revelando que mais de 700 mil candidatos já efetuaram as inscrições até o momento.

O cronograma do concurso teve início na última sexta-feira (19) e permanecerá aberto para cadastros até o dia 9 de fevereiro. Além disso, o governo estima que o número de inscritos possa ultrapassar a marca de 3 milhões até o encerramento do período de inscrições.

Os candidatos interessados em participar do CNPU devem pagar R$ 90 para concorrer aos cargos de nível superior e R$ 60 para os cargos de nível médio. Aqueles que desejarem solicitar a isenção da taxa têm até a próxima sexta-feira (26) para apresentar requisições, desde que cumpram os requisitos necessários.

A primeira edição do concurso está marcada para o dia 5 de maio, ocorrendo em dois turnos (manhã e tarde) em 220 cidades em todo o país. Com o objetivo de preencher 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais, a seleção será realizada pela Fundação Cesgranrio.

Os interessados devem realizar suas inscrições exclusivamente pela internet, acessando as contas individuais na plataforma do governo federal (Gov.br). Aqueles que ainda não possuem cadastro no site precisam criá-lo, sendo aceitos todos os níveis de conta: ouro, prata e bronze.

As inscrições podem ser feitas através do endereço gov.br/gestao/pt-br/concursonacional. Nesta etapa, os candidatos podem escolher as carreiras desejadas, distribuídas entre oito blocos temáticos, cada um agrupando carreiras similares.

Embora seja possível se inscrever em apenas um bloco temático, os candidatos têm a opção de escolher quantos cargos desejarem disputar, e esta escolha pode ser alterada até o encerramento das inscrições.

Confira o calendário do Concurso Nacional Unificado:

Início das inscrições: 19 de janeiro

Prazo máximo para inscrições: 9 de fevereiro

Divulgação dos resultados das inscrições: 29 de fevereiro

Divulgação dos cartões de confirmação das provas: 29 de abril

Aplicação dos exames do Concurso Público Nacional Unificado: 5 de maio

Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das discursivas: 3 de junho

Divulgação final dos resultados do Concurso Público Nacional Unificado: 30 de julho

Início da convocação para posse e chamamento para cursos de formação: 5 de agosto

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2024/19:09:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...