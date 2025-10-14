Concursos da Caixa e Receita vão oferecer salário de R$ 22 mil

Foto:Reprodução | Vem aí um novo concurso Caixa Econômica Federal? Segundo informações reveladas pelo presidente da instituição, um próximo edital já está em estudo. A expectativa é que sejam oferecidas oportunidades para os cargos de Engenheiro, Arquiteto e outras áreas da instituição.

O último concurso Caixa, realizado em 2024, ofertou 4.050 vagas para Técnico Bancário, Técnico Bancário em Tecnologia da Informação, Médico do Trabalho e Engenheiro de Segurança do Trabalho. Os salários variaram de R$ 3.762,00, R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, fora os benefícios.

Foram registrados 1.201.097 candidatos. Segundo informações do banco, até o momento, 3.280 candidatos aprovados foram convocados e 2.571 profissionais já estão contratados. O prazo de validade do concurso de 2024 foi prorrogado até agosto de 2026.

Contudo, em entrevista, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, revelou que um novo concurso público está em estudos. O anúncio foi realizado durante evento de celebração dos 59 anos do FGTS. “Estamos finalizando o edital”, afirmou Carlos Vieira.

Receita Federal

Outra expectativa dos concurseiros é o novo certame da Receita Federal. Anualmente, o órgão envia ao Ministério da Gestão e da Inovação novas solicitações para autorização de concurso público. Em 2025, o procedimento não foi diferente e a Receita solicitou vagas para Auditor e Analista, sem revelar o quantitativo.

A Receita ainda tem um concurso vigente até o final deste ano, com possibilidade de prorrogação. Entretanto, toda a lista de aprovados foi zerada. O cargo com maior número de inscritos no certame foi o de analista, com 102.856 candidaturas. Já a função de auditor reuniu, ao todo, 53.517 inscrições.

A remuneração inicial é de R$ 12.735,99 para Analista Tributário e R$ 22.921,71 para Auditor Fiscal + auxílio alimentação de R$ 1.000,00. Atualmente, a Receita tem 12.708 cargos vagos de Auditor Fiscal e 10.030 cargos vagos de Analista Tributário. Somando-se esses números, o órgão conta com 22.738 cargos vagos entre Auditores e Analistas.

