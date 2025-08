Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Pará tem concurso previsto na área da saúde. (Foto: Reprodução)

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

Com a demanda crescente por profissionais na área de saúde, diversos concursos públicos estão com inscrições abertas para cargos em diferentes estados do Brasil.

As oportunidades abrangem funções em áreas como saúde, administração, contabilidade, educação e tecnologia da informação, com salários que podem chegar a R$ 17.188,97.

No Distrito Federal, o Conselho Regional de Medicina está com concurso aberto para provimento de vagas nas áreas administrativa, jurídica, contábil, de TI (Tecnologia da Informação) e medicina. As vagas são para cargos de nível médio e superior, com salários que podem variar de R$ 2.040,60 a R$ 5.404,64.

A Prefeitura de Viamão, município do Rio Grande do Sul, oferece 33 vagas de provimento imediato em diversas áreas, incluindo adminstração e educação, com salários que chegam a R$ 17.188,97 – o maior valor entre os editais abertos no Brasil até então. O concurso é para cargos de nível médio, técnico e superior. As inscrições vão até 22 de agosto.

Com mais de 130 vagas, a Prefeitura de Ipaporanga, no Ceará, está com oportunidades para profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos.

O concurso abrange desde o nível fundamental até o superior com salário de até R$ 10 mil. As inscrições vão até nesta quarta (6/08).

Em São Paulo, o Conselho Regional de Odontologia (CROSP) também está com concurso aberto para formar cadastro reserva em diversas áreas, incluindo administração e saúde. Os salários variam entre R$ 3.776,35 e R$ 9.660,97. As provas ocorrem em 21 de setembro.

Ainda no Sudeste, o Conselho Regional de Medicina do estado do Espírito Santo (CRM-ES) oferece vagas para nível médio e superior em diversas áreas, com salários que chegam até R$ 12.337,37. A previsão é que as provas ocorram também em 21 de setembro de 2025.

No Rio de Janeiro, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) oferece 564 vagas imediatas e mais de 2.445 para cadastro reserva. As vagas são distribuídas entre diversas áreas, como saúde, serviço social, odontologia, nutrição, educação, entre outras, com salários que variam de R$ 3.634,25 a R$ 4.441,89.

Já na região Norte, a Universidade Federal do Acre (UFAC) está com concurso aberto para o preenchimento de 32 vagas em cargos de nível médio, técnico e superior. As oportunidades estão disponíveis nas áreas administrativa, educação e saúde, com salários que podem chegar até R$ 4.761,96.

Entre concursos previstos, Pará tem destaque

A Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no Pará, publicou que a CONSULPLAN será a responsável pela organização do próximo concurso. A seleção prevê a oferta de 219 vagas para cargos de nível médio e superior. Os selecionados atuarão em unidades de saúde da região. A remuneração variará de R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14.

No Maranhão, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia escolheu a Fundação Sousândrade para organizar o concurso. Embora o número exato de vagas ainda não tenha sido definido, as oportunidades contemplarão cargos nas áreas de saúde, educação, T.I e outras, com requisitos de nível médio e superior. A remuneração pode variar entre R$ 2.446,96 e R$ 9.616,18.

Com banca definida pela Avança SP, o concurso da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, em São Paulo, oferece 20 vagas mais Cadastro de Reserva (CR). Os cargos exigem formação em nível fundamental, técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.497,12 a R$ 10.663,50, conforme o cargo e a formação exigida.

CONCURSOS ABERTOS

CRM-DF

Inscrições: 22/07 a 01/09/2025

Vagas: 12 + Cadastro Reserva

Remuneração: R$ 2.040,60 a R$ 5.404,64

Lotação: Distrito Federal

Taxa de Inscrição: R$ 50 a R$ 70

Prefeitura de Viamão (RS)

Inscrições: 18/06 a 22/08/2025

Vagas: 33 + Cadastro Reserva

Remuneração: R$ 2.230,78 a R$ 17.188,97

Lotação: Viamão, Rio Grande do Sul

Taxa de Inscrição: R$ 65 a R$ 180

Ipaporanga (CE)

Inscrições: 30/06 a 06/08/2025

Vagas: 130 + Cadastro Reserva

Remuneração: R$ 1.518 a R$ 10.000

Lotação: Ipaporanga, Ceará

Taxa de Inscrição: R$ 60 a R$ 130

CROSP (SP)

Inscrições: Até 06/08/2025

Vagas: Cadastro Reserva

Remuneração: R$ 3.776,35 a R$ 9.660,97

Lotação: São Paulo

Taxa de Inscrição: R$ 80 a R$ 100

CRM-ES

Inscrições: 14/07 a 25/08/2025

Vagas: A Definir

Remuneração: R$ 2.270,11 a R$ 12.337,37

Lotação: Espírito Santo

Taxa de Inscrição: R$ 65 a R$ 70

Degase (RJ)

Inscrições: 22/07 a 20/08/2025

Vagas: 564 + 2.445 para Cadastro Reserva

Remuneração: R$ 3.634,25 a R$ 4.441,89

Lotação: Rio de Janeiro

Taxa de Inscrição: R$ 90 a R$ 120

UFAC (AC)

Inscrições: 07/07 a 07/08/2025

Vagas: 32 vagas imediatas

Remuneração: R$ 3.029,90 a R$ 4.761,96

Lotação: Acre

Taxa de Inscrição: R$ 90 a R$ 150

ALGUNS CONCURSOS PREVISTOS

Hospital Gaspar Vianna (PA)

Escolaridade: Nível médio e superior

Lotação: Pará

Número de vagas: 219

Remuneração: R$ 1.167,95 a R$ 3.345,14

Instituto Federal do Maranhão (IFMA)

Escolaridade: Nível médio e superior

Lotação: Maranhão

Número de vagas: A definir

Remuneração: R$ 2.446,96 a R$ 9.616,18

Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro (SP)

Escolaridade: Nível fundamental, técnico e superior

Lotação: Rio Claro (SP)

Número de vagas: 20 + CR

Remuneração: R$ 1.497,12 a R$ 10.663,50

