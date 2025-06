Concursos na área bancária oferecem salários de até R$ 20 mil com vagas em diversos estados

Concursos públicos na área bancária estão com inscrições abertas ou em fase avançada de planejamento (Foto: Marcelo Seabra / Agência Pará)

Com oportunidades para níveis médio e superior, certames já abertos ou em fase avançada de tramitação incluem Banco do Brasil, Banpará, Banese, SUSEP, CVM e outros órgãos com atuação financeira

Para quem sonha em ingressar na carreira bancária, este é um bom momento para se preparar. Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas ou em fase avançada de planejamento e reúnem milhares de vagas com salários que podem ultrapassar os R$ 20 mil. Há oportunidades para candidatos de nível médio e superior, com destaque para o aguardado novo concurso do Banco do Brasil, que deve ofertar mais de 7 mil vagas em todo o país.

A seguir, confira os principais certames previstos ou já abertos na área bancária e financeira:

Banco do Brasil deve abrir mais de 7 mil vagas

Um dos concursos mais esperados de 2025 é o do Banco do Brasil (BB). A instituição já tem contrato vigente com a banca Fundação Cesgranrio e deve lançar novo edital ainda neste semestre. A expectativa é de que sejam ofertadas aproximadamente 7.200 vagas para os cargos de Escriturário – Agente Comercial e Escriturário – Agente de Tecnologia, ambos com exigência de nível médio completo.

O salário inicial gira em torno de R$ 3.622,23, mas pode passar de R$ 8 mil com os benefícios, como participação nos lucros, vale-alimentação, cesta alimentação, auxílio-creche, entre outros.

Banpará abre concurso com salários de até R$ 10 mil

Outro certame de destaque é o do Banpará (Banco do Estado do Pará), que está com edital publicado e inscrições abertas. São ofertadas 37 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. As remunerações chegam a R$ 10.136,29, uma das maiores entre os concursos estaduais do setor financeiro.

As provas devem ocorrer ainda neste ano, e os interessados podem se inscrever pelo site da banca organizadora até o início de 2025. As vagas estão distribuídas em diferentes municípios paraenses.

Banese deve lançar edital para nível médio

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) também se prepara para lançar novo concurso. A banca organizadora já foi definida e o edital deve sair nos próximos meses. O cargo em destaque é o de Técnico Bancário I, com exigência de ensino médio completo e salário inicial de R$ 3.055,45.

Órgãos reguladores ofertam salários acima de R$ 20 mil

Além dos bancos públicos, instituições federais que regulam o sistema financeiro também estão com concursos autorizados ou em fase de estruturação. É o caso da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que já solicitou a abertura de 139 vagas de níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 20.924,80.

Na mesma linha, a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) também foi autorizada a realizar concurso público para o cargo de Analista Técnico, com exigência de nível superior completo. Serão ofertadas 75 vagas, com remuneração semelhante à da CVM.

Outras oportunidades em estudo

O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), que atua nos estados do Sul, já tem banca definida e deve divulgar edital nos próximos meses. Há expectativa de vagas para nível médio e superior, com salários variando entre R$ 3.688,79 e R$ 9.268,39, conforme editais anteriores.

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) também estuda um novo certame. As remunerações iniciais podem variar de R$ 5.246,74 a R$ 21.869,76, dependendo do cargo e da escolaridade exigida.

