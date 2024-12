Concursos na área de TI têm salários de até R$ 7 mil no Pará

Foto: Reprodução | A nível nacional, os concursos na área de Tecnologia da Informação podem chegar a salários de R$ 27 mil – a Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe está com 50 vagas para Auditor Técnico de Tributos que receberá essa remuneração

Os concursos para profissionais que desejam seguir na área de Tecnologia da Informação (TI) estão ofertando vagas com salários de até R$ 7 mil no Pará. É o caso da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa), que tem oportunidades para os níveis fundamental, técnico e superior. A comissão do certame já está formada e o edital deve ser publicado em breve.

Também no estado, a Agência de Transporte Metropolitano do Pará (AGTRAN) abriu concurso para a área de TI. As 67 vagas previstas serão destinadas para todos os níveis de escolaridade e a banca já está definida – o Instituto Consulplan venceu a licitação e deve ser anunciado em breve como o organizador do certame. A remuneração varia de R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27. Esse será o primeiro certame da autarquia.

Outras 66 vagas vão ser ofertadas no concurso do Instituto de Metrologia do Pará (Imetropará) para os níveis médio e superior – mais a formação de cadastro reserva. Com salários que vão de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35, as provas – que terão duas fases, uma objetiva e discursiva e outra de avaliação de títulos – serão organizadas pela Fundação CETAP. O último edital de concurso foi lançado em 2017.

As vagas para o Imetropará são para os cargos de metrologia, auxiliar de metrologia, inspetor de carga, agente de mecânica, assistente de informática, assistente administrativo, técnico em gestão de informática, técnico em gestão de metrologia e administração e finanças, engenharia mecânica, ciências contábeis, serviço social e estatística. As cidades de Belém, Altamira, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção vão receber as provas.

Brasil

A nível nacional, os concursos na área de Tecnologia da Informação podem chegar a salários de R$ 27 mil – a Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe está com 50 vagas para Auditor Técnico de Tributos que receberá essa remuneração; a banca organizadora ainda não foi definida. Os certames são em órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário, nas esferas federal, estadual e municipal.

Outro concurso público com remuneração para TI é o que está previsto no Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia (Sefin/RO). As vagas vão ser para o nível superior, com salários que podem chegar a R$ 19.193,76, e são para Auditor Fiscal do Tesouro Estadual. A última vez que esse certame foi realizado foi em 2018. Na ocasião, as avaliações foram por meio de prova objetiva.

Bahia

Na Bahia, a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz/BA) enviou pedido de realização de concurso público para 150 Auditores Fiscais especializados e com conhecimento aplicado em TI. A oportunidade é para o nível superior e a remuneração é até R$ 15,8 mil. O certame foi mencionado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício financeiro de 2025.

Em andamento

As inscrições do concurso público da Universidade Federal de Roraima (UFRR) foram prorrogadas e o edital oferece oportunidades para a área de TI, com remuneração de R$ 4.556,92, além de auxílio alimentação de R$ 1.000,00. Uma comissão própria vai organizar o certame. As provas estão previstas para fevereiro e 2025 e 12 vagas vão ser ofertadas para os candidatos.

Confira alguns concursos para a área de TI

Prodepa

Situação: comissão formada

Nível: fundamental, técnico e superior

Vagas: a definir

Salário: até R$ 7 mil

AGTRAN/PA

Situação: banca definida

Nível: superior

Vagas: 67

Salário: de R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27

Imetropará

Situação: banca contratada

Nível: médio e superior

Vagas: 66

Salário: de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35

Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

Situação: banca ainda não definida

Nível: superior

Vagas: 50

Salário: até R$ 27 mil

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Situação: em andamento

Nível: superior

Vagas: 158

Salário: até R$ 15,8 mil

Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Situação: comissão formada

Nível: superior

Vagas: 12

Salário: R$ 4.556,92

Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

Situação: comissão formada

Nível: médio, técnico e superior

Vagas: a definir

Salário: até R$ 6,8 mil

Conselho Federal de Psicologia

Situação: edital publicado

Nível: médio e superior

Vagas: 335

Salário: de R$ 6.415,35 a R$ 11.372,52

Tribunal de Justiça de Roraima

Situação: edital publicado

Nível: médio e superior

Vagas: 60 + CR

Salário: de R$ 5.824,58 a R$ 10.565,99

Tribunal de Contas do Distrito Federal – DF

Situação: edital publicado

Nível: superior

Vagas: 8

Salário: R$ 21.183,51

Fonte: O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/08:47:18

