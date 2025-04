Concursos oferecem salários de até 10 mil no Pará; confira as vagas!

Concursos abertos: são diversas oportunidades em todo estado do Pará. | Marcos Santos/USP Imagens

São 10 editais com inscrições abertas no Estado, como os concursos que ofertam vagas para a Secretaria de Estado de Educação e Universidade Federal do Pará.

Para muitos, os concursos públicos são porta de entrada para a tão sonhada estabilidade profissional e financeira. Pensando nisso, o DIÁRIO mapeou os editais com inscrições abertas no Estado do Pará. Com 10 editais abertos, há oportunidades com salários atrativos, que podem chegar a R$10.481,64.

Nesta sexta-feira (11), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) termina as inscrições para contratação de 8 agentes temporários ambiental, para atuar pelo período de 24 meses no município de Santarém; e serão remunerados mensalmente no valor de um a dois e meio salários mínimos, acrescido de auxílios legais.

Somente a Universidade Federal do Pará (UFPA) está com três editais abertos voltados principalmente para cargos de nível superior. Dos três concursos, seis vagas são para atuação de professor substituto e três para professor do magistério superior. Os salários variam entre R$6.356,02 a R$10.481,64.

CONFIRA OS EDITAIS

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO) – SANTARÉM

Cargo: Agente Temporário Ambiental

Vagas: 8 – Gestão de Unidade de Conservação: nível I (4 vagas), nível II (1 vaga) e nível III (3 vagas)

Inscrições: 8 a 11 de abril de 2025

Formação: ensino fundamental incompleto

Salário: de 1 a 2,5 salários mínimos + auxílios

Mais informações: sede do ICMBio em Santarém, na avenida Tapajós nº 2449 – bairro laguinho, das 9h às 11h e das 14h às 17h

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA) – CAMPUS VIGIA

Cargo: Professor Substituto

Vagas: 1 – vaga na área de Engenharia de Pesca; podendo concorrer candidatos com bacharelado em Engenharia de Pesca ou Tecnologia em Aquicultura com Mestrado em Engenharia de Pesca ou áreas afins

Inscrições: nos dias 9, 11, 14 e 15 de abril de 2025, das 8h às 12h e das 13h às 17h, na sala dos professores do Campus Vigia

Formação: ensino superior

Salário: R$ 5.758,04, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar

PREFEITURA DE MARABÁ

Cargo: formação de cadastro reserva de profissionais

Vagas: 17 – áreas de música, administração, psicologia, serviço social, educação e outras

Inscrições: de 14 a 16 de abril de 2025

Formação: ensino médio completo e superior

Vagas: 17

Informações: even3.com.br/ processo-seletivo- simplificado-casa-da-cultura -2025/

PREFEITURA DE PRAINHA

Cargo: educação, serviços gerais, administração, vigilância, entre outros

Vagas: 373

Inscrições: 9 a 14 de abril de 2025

Formação: fundamental e superior. Vagas: 373

Salário: de R$ 1.518,00 a R$ 2.433,88

Mais informações: prainha.pa. gov.br/

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP)

Cargo: assistente administrativo, motorista, técnico em enfermagem, assistente de informática, assistente de agropecuária, auxiliar de serviços de agropecuária e analista em gestão penitenciária nas áreas de enfermagem, odontologia, psicologia, serviço social, medicina, entre outros

Vagas: 334 vagas

Inscrições: de 1º de abril até 11 de abril de 2025

Formação: níveis fundamental, médio/técnico e superior

Salário: de R$ 1.320,00 e R$ 1.724,64, além de gratificações e auxílio alimentação

Atuação: Araguaia/Redenção, Baixo Amazonas/Santarém, Carajás/Marabá, Carajás/Parauapebas, Guajará/Ananindeua, Guajará/Belém, Guajará/Belém/Mosqueiro, Guajará/Marituba, Guamá/Castanhal, Guamá/Santa Izabel do Pará, Lago Tucuruí/Tucuruí, Marajó/Breves, Rio Caeté/Bragança, Rio Caeté/Capanema, Rio Caeté/Salinópolis, Rio Capim/Paragominas, Rio Capim/Tomé-Açu, Tapajós/Itaituba, Tocantins/Abaetetuba, Tocantins/Cametá e Xingu/Vitória do Xingu

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (SEDUC-PA)

Cargo: administrador, estatístico, economista, engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto urbanista, nutricionista, assistente social, psicólogo, contador, bibliotecário e assistente governamental e educacional

Vagas: 349

Inscrições: de 10 de abril até 15 de abril de 2025

Formação: níveis médio e superior

Salário: de R$ 1.664,42 a R$ 3.096,24, além de auxílio-alimentação de R$ 1.500,00

Mais informações: www7.seduc. pa.gov.br/seduc_ index/

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)

Cargo: professores substitutos

Vagas: 8 – nas áreas de arqueologia, topografia e cartografia, ciências exatas com foco em desenho técnico e construções rurais, entre outros

Inscrições: 7 de março até 20 de abril de 2025

Formação: superior completo, além de especialização, mestrado e/ou doutorado

Salário: de R$ 4.651,09 a R$ 9.084,68

Atuação: nos campi Tapajós, Oriximiná, Alenquer e Óbidos

Mais informações: concursos. ufopa.edu.br/

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)

Cargo: professor do magisterio superior

Vagas: 3 – nas áreas do Instituto de Ciências da Saúde – fitoquímica, farmacognosia, fitoterapia e programa de integração acadêmico profissional; e no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – fundamentos teóricos da biblioteconomia e economia política

Inscrições: de 3 de abril a 12 de maio de 2025. Taxa de R$180

Formação: ensino superior, com doutorado em qualquer área

Salário: R$ 10.481,64

UFPA

Cargo: professores substitutos, junto a Escola de Música

Vagas: 2

Inscrições: de 9 de abril a 24 de abril de 2025, com taxa de R$80

Formação: graduação em Música e pós-graduação

Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02

Mais informações: ceps. ufpa.br/

UFPA

Cargo: professores substitutos

Vagas: 4 – nas áreas: língua inglesa e suas literaturas; prática de integração ensino, serviço e comunidade; matemática e física

Inscrições: 10 de abril a 25 de abril de 2025. Taxa de R$80.

Formação: graduação nas áreas ofertadas, com pós-graduação

Salário: de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02

Mais informações: ceps.ufpa.br/

Fonte: Even Oliveira/Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/09:54:10

