Concursos para cartórios previstos no Brasil oferecem salários de até R$ 18,3 mil

Na reta final do ano, muitas pessoas começam a desenhar sua trajetória profissional para 2025, e os concursos de cartório são uma alternativa para quem deseja seguir na área jurídica. Com alto nível de exigência, essas seleções estão entre as mais procuradas do segmento, principalmente por conta dos salários elevados. As seleções para titular de serviço notarial ou de registro ocorrem com regularidade e há editais publicados todos os anos.

Embora não haja ainda um edital, foi divulgada a comissão responsável pelas atividades do próximo concurso de cartório no Pará. As oportunidades serão para outorga de delegações de notas e registro. A formação exigida será de bacharel em direito, 10 anos de atividade notarial ou de registro ou dois anos na titularidade de serviço notarial ou de registro. A banca e o número de vagas ainda não foram definidos, e o salário inicial dependerá do rendimento líquido do cartório.

Ainda no Norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) publicou documento com o nome dos membros da comissão organizadora do próximo concurso de cartório no Estado. É necessário ter bacharelado em direito ou 10 anos de atividade notarial ou de registro. A renda mínima, neste caso, é de R$ 11,1 mil, mas a banca e as vagas ainda não foram definidas.

Está prevista ainda uma seleção para cartório no Rio Grande do Norte – a banca responsável será o Cebraspe, que tem um método de provas bem específico, em que uma resposta errada anula uma certa. Para esta seleção, é exigido nível superior em direito, e quem passar terá uma renda mínima de 13 salários mínimos, hoje equivalente a R$ 18,3 mil. O número de vagas ainda não foi definido.

Outro concurso previsto é o de cartório no Espírito Santo, que deve ter o edital publicado em breve. A banca organizadora já foi escolhida e será a Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelas inscrições, aplicação da prova e outros deveres. É necessário ter bacharel em direito, 10 anos de atividade notarial ou de registro ou dois anos na titularidade de serviço notarial ou de registro. Serão ofertadas 140 vagas e o salário inicial será de acordo com o rendimento líquido do cartório.

Concursos de cartório previstos

Pará

Comissão: Formada

Formação: Bacharel em direito, 10 anos de atividade notarial ou de registro ou dois anos na titularidade de serviço notarial ou de registro

Banca: A definir

Vagas: A definir

Salário inicial: Rendimento líquido do cartório

Rondônia

Comissão: Formada

Formação: Bacharel em direito ou 10 anos de atividade notarial ou de registro

Banca: A definir

Vagas: A definir

Salário inicial: R$ 11,1 mil

Rio Grande do Norte

Comissão: Formada

Formação: Nível superior em direito

Banca: Cebraspe

Vagas: A definir

Salário mínimo: 13 salários mínimos, hoje equivalente a R$ 18,3 mil

Espírito Santo

Comissão: Formada

Formação: Bacharel em direito, 10 anos de atividade notarial ou de registro ou dois anos na titularidade de serviço notarial ou de registro

Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Vagas: 140

Salário mínimo: Rendimento líquido do cartório

