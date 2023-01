Concursos: Pará tem mais de 2 mil vagas abertas nesta semana

Inscrições para o concurso da Semas encerram nesta segunda-feira (30) Foto: | Ricardo Amanajás/Agência Pará

Semana inicia com inscrições abertas para vários certames, mas é necessário se atentar para os prazos finais; confira os detalhes!

A semana começa com vários concursos abrem oportunidade para quem deseja garantir uma vaga de emprego no serviço público no Pará. São 2.048 vagas distribuídas em processos seletivos e concursos, com alguns prazos de inscrição acabando nesta semana.

Entre elas está o da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que iniciou seu período de inscrição na última quarta-feira (25) para vários cargos. O certame deverá preencher 144 vagas, além de formar cadastro de reserva em níveis fundamental, médio e superior. (Com informações do Redação/Diário do Pará).

