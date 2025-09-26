Condenado a 16 anos por estuprar filha é preso em ação conjunta das Polícias Civis em Trairão
O homem chegou a ser preso em flagrante na época, mas foi colocado em liberdade processual e acabou fugindo. Após a conclusão do processo, foi condenado a mais de 16 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no Código Penal.
Com a condenação confirmada em segunda instância, os policiais civis de Nova Bandeirantes obtiveram a informação de que o condenado estava vivendo no distrito de Caracol, em Trairão (PA).
A prisão foi realizada no município de Trairão, resultado do trabalho de inteligência e da troca de informações entre as Polícias Civis dos dois estados, com apoio das equipes locais. O homem foi encaminhado à Delegacia de Trairão e colocado à disposição da Justiça.
