Condenado a 30 anos por estupro de vulnerável em Novo Progresso é preso no Amazonas

Foto: Reprodução | Crime julgado em Novo Progresso resultou em pena de 30 anos; Polícia Civil localizou o foragido em Humaitá.

Um trabalho conjunto da Delegacia de Castelo dos Sonhos e da Polícia Civil do Amazonas resultou na prisão de Alexandre R. de 47 anos, condenado pela Justiça de Novo Progresso (PA) a 30 anos de prisão por estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu às 7h desta sexta-feira (19), em Humaitá (AM), durante a Operação Ponto Crítico II. Por meio de levantamentos de inteligência, os investigadores localizaram o paradeiro do condenado, que estava foragido desde a sentença.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal de Novo Progresso, onde o crime foi apurado e julgado.

Após a prisão, Alexandre será encaminhado ao sistema penitenciário paraense para o cumprimento integral da pena.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Ascom PC de Castelo dos Sonhos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/15:13:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...