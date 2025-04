Condenado por estuprar e fazer aborto em menina de 13 anos é preso no MT

Foto: Reprodução | O procurado estava com o mandado de prisão decretado pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Um homem de 45 anos, condenado a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de estupro e aborto com consetimento da gestante, foi preso pela Polícia Civil, na segunda-feira (07), no município de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá).

O foragido da justiça estava com mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da comarca local. Ele foi preso pela Delegacia Especializada em Defesa da Mulher de Rondonópolis, em ação inserida na operação nacional Caminhos Seguros 2025.

Conforme informações da Polícia Civil, os crimes ocorreram no ano de 2010, quando o homem, na época com 30 anos, e a vítima, de 13 anos, mantiveram um relacionamento amoroso.

A menor trabalhava no comércio da família do suspeito, e ao saber que a adolescente havia engravidado comprou um medicamento e convenceu ela a interromper a gestação.

Na ocasião, o pai da vítima descobriu o aborto e registrou a ocorrência. Os crimes foram apurados e o suspeito indiciado por estupro e aborto com consentimento da gestante. No decorrer do processo criminal o réu foi condenado a 10 anos e 4 meses de reclusão.

Em cumprimento ao mandado de prisão, o preso foi conduzido para 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/11:02:27

