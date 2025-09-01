Condenado por homicídio é preso por agressão, ameaça e cárcere privado contra a companheira em Santarém (PA)

(Foto: Reprodução) – Enivaldo da Silva Lopes, vulgo ‘Beco’, 50 anos, foi preso na tarde de domingo (31), na Avenida Tapajós, nas proximidades do Mercadão 2000, no bairro Aldeia em Santarém.

De acordo com a Polícia Militar, a própria companheira o denunciou à polícia após ser vítima de agressão, ameaça e cárcere privado. O casal havia acabado de chegar da região do rio Arapiuns, onde reside, em uma embarcação quando ele foi capturado.

“Durante esses anos todos, várias vezes ele me bateu, não me espancou, mas ele me dava tapa, às vezes me empurrava, eu não aguentando, pedi a separação. Eu lutando há mais de 2 anos para separar, mas não tinha como. E daí a agressão dele psicológica comigo foi pior, terrível mesmo, e tinha vezes que eu não dormia nem noite nem dia”, detalhou a vítima.

Além deste crime, vulgo ‘Beco’ já tinha um mandado de prisão definitiva em aberto pelo crime de homicídio no contexto da violência doméstica expedido pela 3ª Vara Criminal de Santarém. O preso era considerado evadido do sistema penal.

Vulgo ‘Beco’ foi condenado há 10 anos e 6 meses de reclusão por ter matado a companheira há 20 anos atrás. Inclusive, a tipificação do crime foi enquadrada em homicídio, pois na época não existia a lei de feminícidio, criada somente em 2015.

O condenado foi levado até a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM) para os procedimentos cabíveis. A vítima também foi até a unidade policial para prestar depoimento.

A matéria pode ser atualizada a qualquer momento*

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/15:55:43

Curtir isso: Curtir Carregando...